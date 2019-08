真相永遠只有一個！《名偵探柯南》聯名飾品，拼圖項鍊有驚喜

▲真相永遠只有一個!《名偵探柯南》聯名飾品。(圖/翻攝自fanfunmarket.jp)

編輯/Ping 圖/翻攝自fanfunmarket.jp

請繼續往下閱讀...

日本品牌「THE KISS」再度與《名偵探柯南》合作,推出全新第二彈聯名飾品。這部經典動畫應該是每個大朋友小朋友共回的回憶吧~此次推出柯南、小蘭、沖矢昴以及安室透這4人的主題項鍊與戒指,而且在設計上還有特別的小驚喜喔!身為頭號粉絲絕對不能錯過。

這次「THE KISS」再度與《名偵探柯南》合作,推出第二彈聯名飾品,與第一彈帥氣的風格不同,這次走比較可愛、活潑的設計,而且在每個飾品背後都有不同的刻字,每款都能讓影迷們聯想到動畫劇情喔!粉絲們還在等什麼,趕快一起來瞧瞧。

▲「THE KISS」與《名偵探柯南》合作的第一彈飾品,整體設計較為帥氣。(圖/翻攝自fanfunmarket.jp)

#「THE KISSx《名偵探柯南》」柯南款項鍊與戒指

看到項鍊上的蝴蝶結,大家應該就已經知道是以柯南的哪樣道具為原型設計的吧!沒錯,就是柯南在解開謎題時都會派上用場的變聲器蝴蝶結。

在項鍊與戒指上還有紅、藍配色的寶石,剛好是柯南的代表色,不僅如此,在戒指內側還有刻上「Conan Edogawa」(江戶川柯南)的文字,粉絲們~這系列是不是很欠收。

▲「THE KISSx《名偵探柯南》」柯南款項鍊/戒指 官方含稅售價為16,200日元(約NT$4,788)。(圖/翻攝自fanfunmarket.jp)

#「THE KISSx《名偵探柯南》」小蘭款項鍊與戒指

有柯南當然就要有小蘭款的飾品阿!項鍊是以玫瑰金為主色調,在飾品上加入櫻花的設計,搭配深淺不同的粉色寶石,讓女孩們戴上後都能透出高雅氣質。

戒指的設計上就相對簡約,在戒指內側刻有「Ran Mori」(毛利蘭)的文字,搭配淡檸檬色、粉色以及白色的寶石,低調又散發少女心,還不趕快對男友發射「我想買」光波~剛好也可以叫他戴柯南款戒指,一起戴情侶對戒。

▲「THE KISSx《名偵探柯南》」小蘭款項鍊/戒指 官方含稅售價為16,200日元(約NT$4,788)。(圖/翻攝自fanfunmarket.jp)

#「THE KISSx《名偵探柯南》」沖矢昴款項鍊與戒指

如果你是《名偵探柯南》迷,那麼對這位人物絕對不陌生!同時擁有兩個特殊身分,「沖矢昴」與「赤井秀一」,也因為如此,這次在飾品上將兩個名字刻在正反面,並且分別搭配祖母綠與紅色寶石,呈現人物擁有不同身分與個性的特色。

▲「THE KISSx《名偵探柯南》」沖矢昴款項鍊/戒指 官方含稅售價為16,200日元(約NT$4,788)。(圖/翻攝自fanfunmarket.jp)

#「THE KISSx《名偵探柯南》」安室透款項鍊與戒指

安室透也是非常特別的角色,項鍊上設計了三個不同的圓環,分別代表他三個不同的身份,(左至右)分別是本名「降谷零」、假身分「安室透」和黑暗組織中的代號「波本」,各位是不是都開始回想劇情啦~

▲「THE KISSx《名偵探柯南》」安室透款項鍊/戒指 官方含稅售價為16,200日元(約NT$4,788)。(圖/翻攝自fanfunmarket.jp)

#「THE KISSx《名偵探柯南》」拼圖項鍊

這次還有推出4款拼圖項鍊,分別代表這4個人物,在項鍊扣的地方還刻有Q版人物的吊飾,而且最特別的地方就是,這幾款拼圖飾品是真的可以拼起來喔!當兩款拼圖拼在一起時,你就可以看到「There is alwasys only one truth」,也就是《名偵探柯南》中最經典的名言:「真相永遠只有一個!」身為粉絲不收藏這款真的對不起自己阿~

▲「THE KISSx《名偵探柯南》」拼圖項鍊 官方含稅售價為16,200日元(約NT$4,788)。(圖/翻攝自fanfunmarket.jp)

「THE KISSx《名偵探柯南》」的聯名飾品只販售到9/8,所以喜歡的粉絲要趕緊手刀購入,而且購買時還會得到精緻的珠寶盒喔!衝阿~

▲還不趕快去跪求身邊要去日本的朋友幫你代購回來!(跪)(圖/翻攝自fanfunmarket.jp)

►►看更多時尚資訊分享,快來下載星光雲App