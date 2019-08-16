「你還記得我嗎？」他收超詭異信件　一打開傻眼...網卻全笑噴

▲日本網友收到一封超詭異電子郵件，PO網詢問，信件內容也讓許多網友哭笑不得。（信箱示意圖／達志影像／美聯社）



實習記者陳妙津／綜合報導

請繼續往下閱讀...

許多人都收過奇怪的電子郵件，這些垃圾信件有可能是詐騙訊息。日本一名網友近日即收到一封詭異電子郵件，內容是一張鷺的照片，標題是「你還記得我嗎？」讓他超疑問。分享到網路上後，許多網友看了也都噴笑直問「是白鶴報恩嗎？」

日本網友「@YataGarasu0618」13日在推特PO文，表示自己下午時收到一封奇怪的信件，標題簡短寫著「你還記得我嗎？」點開一看卻發現是張臨水眺望的鳥類照片，內文寫著「我是你當初幫助過的鶴啊」，拙劣又奇怪的「詐騙手法」讓他一頭霧水。

いやめちゃくちゃ詐欺メール pic.twitter.com/pPfUhiJE7i

信件曝光後，網友們則發現照片上的鳥類根本不是鶴，而是一隻鷺，紛紛噴笑吐槽，「新時代詐騙法？」「這種行業以後將在野鳥間流行起來」、「這是鷺啦」、「會自拍的鳥欸」、「白鶴報恩？」「現在連鳥都會發電郵了嗎？」

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲網友們指出畫面中的鳥根本不是鶴，而是一隻沼澤或濕地常見的蒼鷺。（圖／翻攝自推特／@ YataGarasu0618）



這封詭異郵件似乎是想引用日本「白鶴報恩」的民間故事，故事源自《動物報恩譚》的內容，講述一位老翁就住了一隻被困於陷阱中的白鶴，後來白鶴幻化成年輕女子的模樣，前來老翁與其妻子的家中，用自己的羽毛織布報恩的故事，並依據地區不同，細節也有些微差異，是相當膾炙人口的民間童話。