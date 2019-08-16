日10歲女童赴港採訪示威！　曝熱血記者魂：想瞭解真相就要和當事人對話

▲ 島津知佳在爸爸的陪同之下，專程搭機赴港採訪示威者 。（圖／翻攝自推特，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

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香港今起展開一連3天的大型示威活動，國際社會高度關注。不過，在這起事件當中，日本一名10歲女童也成為討論話題，因為她想要瞭解事實真相，專程搭機赴港採訪示威者。消息一出，網友紛紛給予正面評價，有人說她是「真記者」，也有人讚賞家長無條件支持的行為是相當難得的家庭教育。

日本WBS新聞（ワールドビジネスサテライト）14日報導，小學4年級生島津知佳（10歲）藉由看新聞報導得知香港正在進行示威運動，但她認為，這還是無法掌握這場運動的背景，因此在爸爸的陪同之下，特地從日本搭機前往香港國際機場，親自與示威者面對面交談。

談及此次赴港研究的旅程，島津知佳提到，要追求事實真相，就必須要與當事人進行實際對話。據瞭解，她當時用英文提問，儘管多次被拒絕，但並沒有因此氣餒，而是繼續尋找下一名願意受訪的人；她最終找到願意接受採訪的人，根據對方的說法，他們是在爭取香港的自由，並非港獨。

在新聞播出後，島津知佳立刻成為全日本矚目焦點，這則消息更登上Twitter熱門。

網友表示，島津知佳追求真相的舉動是「真記者」，而爸爸無條件支持的行為也是相當難得的家庭教育。另派網友則提到，這也暴露出日本主流媒體還不夠的地方，「到現場傾聽在地聲音是最基本的事情。」

この子すごい。

何故香港でデモをしてるのか知りたくて自由研究としてデモ隊にヒアリングしてる。



これWBSで流してたけど流石WBSは視点が違う pic.twitter.com/w0heFJSUOF

►生火了！連我媽都用到發光