川普警告：若中國反擊「將祭終極報復手段」　貿易戰打越久美國越強

▲ 川普不認為中國會採取報復措施。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

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美國總統川普（Donald Trump）於當地時間15日針對美中貿易紛爭宣稱，他認為這場貿易戰不會打太久。綜合外媒報導，川普當天自新罕布夏州飛往紐澤西州莫里斯敦機場（Morristown Airport）前向記者透露，與中國間溝通狀況良好；但若中方進行報復，美國也會發動「終極報復」。

美中兩國互相祭出高額關稅，接連幾次對話都無具體成效。川普對此表示，「此狀況持續越久，我們就會變得更強；我覺得（貿易戰）很快就會結束。」針對預計9月登場的美中貿易協商，川普說明，「據我所知，會議目前仍在進行中。我們以電話進行相當有效的對話。」

有鑑於美國9月起將對價值3000億美元的中國商品加徵10%關稅，中方正商討應對方式。川普對此則強調，「我們正和中國進行很棒的對話。但若中國展開報復，我們也會祭出終極報復手段。」

《路透社》則報導，川普不認為中國真的會展開報復。他當天接受新罕布夏州地方電台WGIR訪問時也表示，「老實說，中國很想達成協議，但須在適當的條件之下進行。」他提到，美中貿易談判代表9月預計在華府會面，近期也將與中國國家主席習近平熱線，但並未公布具體時間。