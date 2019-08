川普發文不到10分鐘「接到金正恩電話」　板門店會晤成功全靠推特

▲ 川金二人在DMZ握手合照。(圖/朝中社)

記者陳宛貞/編譯

美國總統川普(Donald Trump)6月底結束日本大阪20國集團(G20)峰會行程,飛往南韓前在推特上表示,希望在非軍事區(DMZ)與北韓領導人金正恩會面,沒想到2人真的在板門店閃電會晤,閉門會談近1小時。川普談及此事時透露,當時他在推特上提議會面後,金正恩不到10分鐘內就打電話給他。

川普15日接受新罕布夏州地方電台WGIR訪問時談到,他將推特視為消息傳遞平台,也提及他6月在推特上提議與金正恩「握手寒暄」。他說明,「當我正要飛往南韓時,我突然想到,我要去南韓,就在北韓旁邊、在軍事分界線附近。」

川普提到,「我敢說,沒有任何人知道該如何約到金正恩……我打了一則推文,『我要去南韓。如果你想見個幾分鐘,我們就見面吧。』我發文後,他10分鐘內就打電話過來了。這是非常瘋狂的事情,非常不可思議。我們進行一場很棒的會議,這對我來說是一種不可思議的溝通方式。」

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)!

川普6月30日和南韓總統文在寅一同前往DMZ,在軍事分界線與金正恩握手後一度踏上北韓領土,締造歷史性的瞬間,隨後展開長達53分鐘的密談。北韓官媒《朝中社》指出,二位元首進行單獨會談,商討為兩國間的不愉快畫下句點的方法。

另一方面,儘管北韓近來多次無預警試射武器,挑起朝鮮半島緊張情勢,川普對此不甚在意,仍堅持繼續與北韓進行外交上的接觸,「我期待在不久的將來見到金正恩!」