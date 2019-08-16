日本戰敗74周年！　「戰後世代」新天皇德仁首次終戰談話：深切反省

▲ 德仁及雅子向慰靈碑鞠躬。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合報導

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日本二戰戰敗投降15日滿74周年，全國戰歿者追悼儀式在東京武道館舉行。戰後出生的新日皇德仁今年5月即位，昨天首度發表終戰談話表示，期盼在深切的反省之上，不再有戰爭慘禍。

包括首度出席的德仁及皇后雅子，15日的追悼儀式還有首相安倍晉三等內閣閣員、參議院、眾議院、司法院首長、戰歿者遺族等共約5300人參加，全體列席者於正午（台灣時間上午11時）一同為死於二戰的310萬軍民默哀1分鐘。

隨著德仁5月1日即位，日本邁入新年號「令和」時代。由於他是1960年生的戰後世代，使其追悼詞內容格外受到關注。全體默哀後，德仁站上寫有「全國戰歿者之靈」的台前表示，「念及先前的那場大戰中失去寶貴性命的許多人及其遺族，我內心再度感到深沉的哀傷。思及戰後歷經長期的和平，希望以回顧過往、深切反省為基礎，不再讓戰爭慘禍重演。」

上皇明仁擔任天皇期間，2015年起每次出席二戰戰歿者追悼儀式都會提及「深切反省」一詞，而戰後出生的德仁15日也沿用此說法。

另一方面，安倍在全體默哀前致詞表示，日本戰後重視和平，一路走來將歷史的教訓深刻銘記在心，致力於世界和平與繁榮，「發誓不再有戰爭慘禍的誓約在昭和、平成以及令和時代也不變。為打造和平、充滿希望的新時代，將致力於世界所面臨的各種課題，與國際社會相互合作。」

二戰戰敗後，1993年時任首相細川護熙以來的日本歷任首相都會在追悼詞中提及對亞洲國家的加害責任及「深切反省」。但2012年底展開二度執政的安倍自2013年起至今年為止，已經連續7年沒有提及日本的戰爭加害責任。