港警背後無奈…「沒暴力就沒武力」精神折磨處理示威：也期待政府快出面

▲香港警方表示，對於日復一日的抗議心力交瘁。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

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香港示威衝突延燒2個多月，不僅香港政府煩惱，國際也關注著中國、香港方面將如何因應處理。美國有線電視新聞網《CNN》表示，香港警方對於不停息的示威，已經感到相當心力交瘁，甚至讓港警的離職率大增，對此港警高層在邀請部分媒體到香港灣仔區的警察總部召開記者會提到，其實沒有暴力，就不會有武力。

根據《CNN》報導，一名香港警察（不願具名）表示，香港警方與示威者之間確實有出現過度處理的方式，試圖想要平息抗議活動，執法部門幾乎天天都在發射催淚彈，自6月開始原先只是反對目前已經擱置的引渡法案，隨著訴求越多，已經衍生成「要求全面民主」的示威活動。

在港警召開的記者會上，回應多日來遭到國際砲轟的「過度鎮壓」，是因層出不窮的暴力事件，才出現的武力鎮壓。而示威者所要求的對警察獨立調查，確實會有組織負責這樣的工作，但示威抗議已經完全進入失控的狀態，警方坦言：「日復一日的抗議活動，讓港警相當心力交瘁」。

自抗議活動至今，約有700人遭到逮捕，最小年紀的為13歲，大部分都是學生居多，港警表示，「香港人確實在一個非常危險的時刻，每天面對這些真的瘋狂的行為，但我們別無選擇」。警方也坦承，近日來的處理方式，看在國際眼中確實讓香港警察冠上了不好的評價，但真正受到傷害的不只是香港警方，而是所有香港人。

不少示威抗議者除了上街遊行外，也會騷擾官員的配偶、子女，甚至用官員的名字到銀行申請貸款，甚至出現有官員的子女不理解爸媽的工作難為，雙方起衝突。

▲香港大埔遊行。（圖／記者蔡儀潔攝）

香港首富李嘉誠16日在《香港商報》上刊登廣告，提到「愛中國，愛香港，愛自己」傳達希望不要看到暴力在發生，並和諧的署名自己的本名，呼籲警民雙方冷靜談判。「黃台之瓜 何堪再摘」出自唐朝「章懷太子」李賢的詩句。李賢是武則天的二子，在武則天毒殺長子李弘後被立為太子，但最終也被武則天逼令自殺。黃台瓜辭是李賢臨死前寫下的絕命詩，以黃台之瓜比喻唐代宗室，不堪受到一次又一次的採摘，借此勸告武則天，不要再對自己的子女趕盡殺絕。

李嘉誠文字中雖沒有特別偏頗警方或示威民眾，但仍可感受到他對於香港情勢的擔憂，雖已在商場退休，但所言所行在香港還是擁有極大的影響力。

▲香港首富李嘉誠登報呼籲冷靜。（圖／路透社／翻攝《星島日報》）