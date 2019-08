車摔進山溝…拖吊竟見後座「骷髏白手」伸出窗外丟黑布

▲車內伸出一隻白色的手丟垃圾。(圖/翻攝自Twitter@khalids)

記者吳美依/綜合報導

馬來西亞網友Khalid於10日時開車行經鵝嘜縣(Gombak)舊鵝嘜路段時,不小心摔進山溝,他請來拖吊公司救援,順便站在旁邊側錄,事後重播竟發現當時車內莫名出現一隻纖細慘白的手,丟出一塊黑色大布。這一段影片在推特上引發熱烈討論,有人認為只是雜物掉出來,也有人覺得是頑皮的小動物躲在裡頭。

Khalid在貼文中寫道,「我的車正從舊鵝嘜路(Old Gombak Road)的山溝裡拖吊出來,原本即將前往雲頂森帕(Genting Sempah)。看看這部把車拖出來的影片。我實在搞不太清楚發生什麼事。」

Car being towed out of the ravine at old Gombak road yesterday, heading towards Genting Sempah. Check out the vid as the car is being pulled out. I can't quite figure it out. pic.twitter.com/qb0yZzRuNG

影片大約1分30秒左右,這台國產車呈現垂直狀態被往上拖吊,此時後座突然憑空出現一隻白色的手,纖細彷彿骷髏,快速把謎樣的黑色布料丟出窗外,接下來又縮回車內。

Khalid表示,如果用最理智的想法去思考,所謂的「手」可能是從盒裡掉出來的衛生紙,被扔出來的「垃圾」則是一片大樹葉,在車子摔進山溝的過程中意外地黏在一塊兒,又因為拖吊劇烈搖晃而分離。

這段影片在推特上已經累積9.1萬觀看次數及1200多則轉推,不少網友紛紛覺得毛骨悚然,可能是遇到了靈異事件。一名自稱常去舊鵝嘜路過夜賞鳥的網友說,「一片土石被擠出來了,就這樣。」有人猜測,可能是其中一名工作人員坐在裡面確保車子平穩,也有人認為只是剛好有隻長臂猿躲進去,「我好像看到有什麼東西從後面逃走。」