LGBT創作者集體控告YouTube「歧視同志」：影片不能下廣告！

▲LGBT創作者認為YouTube歧視特定內容。（圖／翻攝自YouTube／BriaAndChrissy）



記者丁維瑀／綜合報導

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一群影片創作者日前向YouTube以及其母公司谷歌（Google）提告，聲稱這兩者都歧視LGBT相關主題的作品。對此，YouTube則回應，性取向以及性別認同的身分，並不會影響影片是否能賺取廣告收益，或是會不會出現在搜尋結果中。

《英國廣播公司》（BBC）報導，提告的影片創作者來自美國，這些人的作品都有出現在YouTube，包括歌手卡姆（Bria Kam）與演員錢伯斯（Chrissy Chambers），兩人共同經營超過85萬人訂閱的YouTube頻道；還有製作性教育影片的薩默斯（Amp Somers）、呈現跨性別者體驗的羅斯（Chase Ross）、提供以LGBT為主題教育影片的阿默爾（Lindsay Amer）等人。

這群創作者聲稱，YouTube平台會限制LGBT相關影片的廣告收益，類似影片容易被貼上敏感內容的標籤，導致作品觸擊率下滑，另外，在留言部分，企業也沒有完善過濾騷擾或仇恨言論。他們希望，法官能在加州審理此案。

創作者還提到，有個名為GNews!的節目被拒絕下廣告宣傳，因為裡面包含「令人震驚」的內容。BBC從電話中得知，一名谷歌廣告代表告訴節目製造者，關於同志的性內容，違反了廣告規範。

當地媒體報導，羅斯曾表示，只要在影片中提到跨性別、同志等字眼，或是標題與標籤有這些詞彙，影片的觸擊率就會受到影響，還不能下廣告。

YouTube發言人喬瑟夫（Alex Joseph）則表示，該平台並沒有歧視LGBT影片創作者，也不會因為同志、跨性別等詞彙來限制作品，「除此之外，我們有禁止仇恨言論的嚴格政策，會迅速刪除違反規範的內容，並終止重複此舉的帳戶。」

YouTube發言人補充，在平台上其實很容易找到LGBT相關主題的影片，而且這些頻道都有置入廣告。然而，在演算法的影響下，確實會讓部分創作者感到沮喪。