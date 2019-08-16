亡命毒蟲駁火8hrs…6警受傷　費城市長籲「槍枝管制」

▲費城14日下午爆發緝毒槍戰 。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

請繼續往下閱讀...

美國賓州費城警方14日下午到某社區執行緝毒任務，卻沒料到嫌犯持有強大火力，雙方槍戰8小時，造成6名警員受傷，36歲的槍手希爾（Maurice Hill）最後被逮捕。費城市長肯尼（Jim Kenney）對此表示，人民保母值得被保護，要求州政府和聯邦政府站出來反對美國全國步槍協會（NRA），「這實在很噁心，我們必須做些什麼！」

▲費城市長肯尼（Jim Kenney）呼籲政府管制槍枝。（圖／達志影像／美聯社）

肯尼說，如果能夠嚴格執行槍枝管制，警察值勤時能夠獲得很大的幫助，「這個政府，不管是州或者聯邦層級，都不想要對此作出任何處置，不想讓槍枝從街上消失，或者遠離罪犯手中。」他直接點名全美步槍協會「無所不用其極地先發制人」，在所有立法層面上阻止槍枝管理，「警官值得被保護，他們不值得被坐擁無限武器和子彈的人槍擊好幾個小時。」

▲警方與嫌犯對峙槍戰8小時。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外媒報導，費城警察局局長羅斯（Richard Ross）表示，這一次緝毒任務「幾乎立刻就出包」，被槍林彈雨襲擊的警察們從門窗逃生，其中2名同仁還被困在屋內。這場槍戰持續約8小時，造成6名警察受傷，嫌犯與律師通話以後才放棄抵抗，3名人質也被SWAT小隊救出，「沒有多名警察殉職，真的是一個奇蹟。」

▲嫌犯持有半自動步槍和多把手槍。（圖／路透）

根據了解，警方研判希爾持有一把半自動步槍與多支手槍，過程中多次交火，可見其武力強大。

美國近日不斷傳出槍擊案，德州艾爾帕索（El Paso）沃爾瑪3日釀出22死24傷，俄亥俄州代頓鎮（Dayton）4日凌晨的悲劇也造成9死26傷，引發輿論激烈討論。川普則對此表示，槍手「應該永遠不能被允許走到街上，必須從嚴取締街頭犯罪！」

【相關圖文報導】

費城緝毒警匪槍戰持續中！槍手藏身大樓 6警中彈送醫

費城槍戰8小時落幕！秘密攻堅救出受困警 槍手身分曝光

孩子剛出生…他槍戰「對峙警察8hrs」6傷 過程還與女友視訊