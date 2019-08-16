孩子剛出生…他槍戰「對峙警察8hrs」6傷　過程還與女友視訊

▲警方在對峙過程中受傷。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

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美國賓州費城當地時間14日下午發生警匪槍戰，警方與嫌犯對峙起碼8小時，造成6名警察受傷。嫌犯身分經確認為36歲黑人男子希爾（Maurice Hill），外媒指出，他18歲開始就有犯罪紀錄，前科累累。地區檢察官克拉斯納（Larry Krasner）表示，「我認為很明顯的是，這個男人不應該在街上。」

CNN報導，費城警方14日下午本來要在一處社區緝毒，進入住處準備接近廚房時，一名男子突然開槍，使得部分警察從窗邊逃走。希爾展開槍戰時，5名警察困在屋內，直到午夜才被SWAT特種部隊疏散救出；總共6名警察在過程中受傷，距離嫌犯第一次開槍已過近8小時。

公共法庭記錄顯示，希爾多年來面臨各種刑事指控，包括竊盜、嚴重襲擊、危害他人以及涉嫌持槍等行為，許多項最後都沒有定罪；回到2001年，他18歲時就游走在法律灰色地帶。

賓州東區檢察官麥克史溫（William M. McSwain）15日表示，希爾成年後的多數時間，都在刑事司法系統留下痕跡。2008年，他被指控非法持有槍枝，當時他認罪被判處55個月徒刑，外加獲釋後接受3年監視。

希爾19歲時，他持續面臨多項指控，內容像是綁架、襲擊等，不過這些後來多半沒有定罪。另外，他也屢次被指控有意製造、分發毒品，他2007年還承認酒駕。

費城警方得知，希爾在與警察對峙期間，與女友進行視訊通話。談判人員得知希爾有女友跟剛出生的孩子，便利用這些訊息為籌碼，試圖吸引嫌犯以及喚回對方的理性。警察最後使用催淚瓦斯，迫使希爾走到屋外。

克拉斯納表示，針對希爾的指控尚未正式提出，調查仍在進行中，不過，這名男子恐怕面臨多項指控，會讓他永遠無法出獄。

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