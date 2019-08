69歲老人遭毆倒血泊　保全出庭穿紅色上衣「字樣超諷刺」：是我分內工作

實習記者曾筠淇/綜合報導

當警察捕捉到嫌疑犯後都會說,「你有權保持緘默」,米蘭達警告第5修正案的這句話可說是家喻戶曉。一位50歲的保安人員約翰‧魯杰羅(Johm Ruggiero)在本週三(14日),因為涉及「襲擊老年訪客」而被警方帶走;他隔天穿了一件紅色上衣準備出庭,想不到衣服上竟印著「你有權保持白痴」(You have the right to remain an idiot),引來不少人側目。

據《紐約郵報》、WABC-TV報導, 50歲的魯杰羅是紐約長島的保安人員,他因為涉及毆打他人的案子,被警方在週四(15日)帶往法庭,令人驚訝的是,魯杰羅當天穿的紅色上衣,上面竟印了「警告!你有權保持白痴。你所說的一切都將被忽視!(Warning!You have the Right to Remain an Idiot. Everything YOU say can and will be IGNORED!)」讓不少人覺得極為諷刺。

警方透露,「魯杰羅在西奈山(Mount Sinai)的私人社區工作,當時有一名69歲的男子想要進入社區探望朋友,但魯杰羅拒絕了,因此引發爭執。」那位69歲的老人在爭執中受了重傷,有目擊者看見他當時已倒臥在血泊中,目前則已被帶往石溪大學醫院( Stony Brook University Hospital)治療;魯杰羅同樣在打鬥時掛彩,被逮捕時,右眼上方還貼著繃帶。

本週四(15日),魯杰羅在警方的護送下,離開塞爾登(Selden)前往出庭,當他被問到為何襲擊那位69歲的老人時,他便回應自己只是在做分內工作,「維護社區安全」,而後就在Central Islip法庭上被判定無罪,並以7500美元的保釋金獲釋;目前檢方計劃下月24日繼續開庭,進行其他後續處理。

