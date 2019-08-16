兩顆雞蛋微波6分鐘炸裂　蛋液噴臉22歲女慘叫：臉皮像被扯掉！

記者黃翊婷／綜合報導

英國22歲女子羅瑟上週在家中看食譜學做菜，並按照指示將兩顆雞蛋放進微波爐，再撒上一點鹽，原本以為這樣做就能防止雞蛋爆裂，沒想到才剛把瓶子從微波爐裡拿出來，兩顆蛋突然在眼前爆開，導致她的臉部以及眼睛受到重創，緊急送醫治療，左眼未來仍有可能永久失去視力。

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▲羅瑟把雞蛋放進微波爐裡加熱。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

根據英國《SWNS》報導，羅瑟（Bethany Rosser）提到，當天她在家中學做料理，食譜上寫明可以將雞蛋放進微波爐加熱，只要加點鹽就不會爆裂，於是她照著指示把雞蛋放進瓶子裡，再加點鹽，接著加熱6分鐘，等到微波爐加熱完成後，她才把瓶子拿出來想看看蛋熟了沒有，沒想到兩顆蛋卻在眼前突然爆裂，熱燙的蛋液正好噴到臉上。

「那瞬間我感覺自己的皮膚像被扯掉，它們正從我臉上剝落。」羅瑟回憶，當下被蛋液噴到之後，臉上一陣劇痛，雖然她迅速打電話求救，也立即沖了冷水，但經過治療之後，醫護人員仍無法確定她的左眼是否能恢復，有可能會造成永久失明。

▲微波爐是常見的家電之一。（示意圖／CFP）

「我真的很痛苦，可以感覺皮膚像被燃燒了幾個小時，即使我正在醫院接受治療。」羅瑟提到，現在受傷的部分仍有些腫脹，她也很擔心到時如果消腫，眼睛睜開究竟還看不看得到東西，「我再也不會把雞蛋放進微波爐了，希望其他人也不會，免得和我一樣受傷。」

而英國媒體根據羅瑟的說詞上網查詢，果然在《Delish》網站查到把雞蛋放入微波爐的食譜，但事情傳開之後，這份食譜已經被網站下架了。至於詳細的意外發生原因，英國相關單位仍在調查當中。

#BethanyRosser - 22 anos

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Disse que estava preparando

o café da manhã ☕️

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Após cozinhar um #ovo no micro-ondas

durante 6 min na temperatura máxima

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Quando foi retirar, o ovo explodiu

no seu rosto