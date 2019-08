川普：很快就會和習近平通話　聚焦貿易問題

▲川普表示,很快會和習近平通電話。(圖/達志影像/美聯社)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國總統川普15日發推文表示,如果中國國家主席習近平能親自與香港示威者見面,就可以解決香港問題並帶來和樂和光明;他稍後指出,已經和習近平安排好一次通話,兩國元首很快會針對貿易問題進行討論。此前,川普曾發出一項重要訊息,即美中貿易戰與香港問題連動。

綜合外電報導,川普在紐澤西州(New Jersey)受訪時表示,美國政府一直在和中國進行「非常好的談判」,也形容過程「極富成效」,「他們希望做點什麼」。

此前川普曾表示相當熟悉習近平,「他是一個優質的領導人,相當尊重他的人民」,並敦促習近平能夠以快速且人道的方式和平解決香港問題「他能做到的,來個私人會面?」

