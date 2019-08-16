川普大廈坐落「歐巴馬大道」！　超過21萬紐約客連署　市長也支持

▲如果改名成功，川普大廈的地址就會改為「歐巴馬總統大道725號」。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

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生於紐約發跡於紐約的美國總統川普，卻被自由派站多數的紐約人討厭；紐約市民年初即連署要求，將紐約第五大道上「川普大廈」坐落的街道改名為「歐巴馬大道」，連署書到現在已經超過21萬份。然而紐約市一向禁止以還在世的名人為街道命名，因此紐約市市長辦公室雖表態支持連署，但還是得經由市議會審慎考慮。

綜合外電報導，市民要求改名的街道位於紐約中城中心地帶「第五大道東56街到東57街段」，為紐約的精華地段，中央公園、帝國大廈、洛克菲勒中心等全球知名景點都坐落在此條貫穿南北的重要幹道上。川普大廈也是其中之一，而該大廈很有可能仍是川普2020年拚連任的競選總部。

今年1月9日時，連署書已經突破門檻達到3萬人，7個月過去，連署書已突破21萬人，形成一股不可小覷的民意。根據白宮請願網站公布的的請願書內容顯示，並沒有提到「貶低川普的詞語」，而是敦促支持者「重新命名川普大廈前的第五大道一段，改為巴拉克H.歐巴馬總統大道」。內容還讚揚了歐巴馬「擊斃賓拉登」政績，還度過2屆的「無醜聞任期」。

▲美國第44屆總統歐巴馬與前第一夫人蜜雪兒歐巴馬，在眾多美國人眼中貢獻良多。（圖／路透社）

目前紐約市長白思豪已經透過市長辦公室表達支持，但還是得經過紐約市議會決議，而在此前紐約的路名從未以還在世的名人命名過；民主黨籍市議會議長強森（Corey Johnson）雖然也同意歐巴馬對美國的貢獻，但認為應該還有更好的方式，能夠向「生平遇過最棒的總統」致敬，而不需要嘲諷「生平遇過最差的總統」。如果改名成功，川普大廈地址就會變成「10022紐約州紐約市，巴拉克歐巴馬總統大道725號（725 President Barack H. Obama Avenue, New York, NY 10022）」。

有趣的是，連署書發起人並非紐約在地人，而是洛杉磯居民蘿溫（Elizabeth Rowin），在不欣賞川普這點上，紐約和洛杉磯同仇敵愾。洛杉磯民眾5月曾連署通過，將一條原名為「牛仔競技者之路」（Roder Road）改為「巴拉克歐巴馬大道（Barack Obama Boulevard）」，與以黑人民權運動知名的「馬丁路德金恩大道（Martin Luther King Jr. Boulevard）」交會。

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