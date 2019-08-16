川普再槓4人幫！　以色列總理應要求「禁止2民主黨女眾議員入境」

▲美國總統川普聯合以色列總理納坦雅胡排擠反川女眾議員。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

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美國總統川普與民主黨4人幫槓上的鬧劇再一樁，他這次向幕僚暗示週日國會眾議員參訪以色列的行程，希望能夠禁止穆斯林眾議員特萊布（Rashida Tlaib）和歐瑪（Ilhan Omar）入境。一向與川普友好親密的以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）立刻應允，週四（15日）就下達禁令，拒2位女眾議員為門外。

綜合外電報導，民主黨4人幫為4位女性眾議員的稱呼，她們自上任以來就和政治極為不正確的川普處處不對盤，更表示要想盡辦法彈劾川普；不甘示弱的川普7月也火力全開，嗆4人幫沒有能力愛國，更應該向美國和以色列道歉，也因此再度被外界斥為種族主義者。

▲美國民主黨穆斯林女眾議員歐瑪（Ilhan Omar）。（圖／路透）

這4位女議員中有3位是在美國土生土長，分別為紐約州眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）、代表麻州的普瑞斯利（Ayanna Pressley）、密西根州的特萊布；較為特別的就屬明尼蘇達州的歐瑪，她是來自索馬利亞的難民，在美國取得公民身分後，選上了眾議院議員。

特萊布與歐瑪曾多次公開譴責以色列政府，惹惱了納坦雅胡和他的好朋友川普。對於美國數十位眾議員將在週日（18日）拜訪以色列的行程，川普在上週就曾暗示希望以色列禁止兩人入境；到了週三川普在推特發文，如果以色列還容許2個討厭猶太人的眾議員入境，「就顯得很軟弱了」。以色列內政部隔天立刻宣布，根據國內的反抵制法，總理納坦雅胡決定拒絕特萊布和歐瑪入境。

▲和川普槓上的民主黨4人幫。（圖／達志影像／美聯社）

「排擠」的行為再次引發爭議，即便是共和黨內親以色列的團體也不贊同這項決定；率領共和黨前往以色列的眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）表示，對眾議員前往參訪應持開放心態。就連以色列人民和諸多猶太人領袖都反彈，不應該禁止信仰或立場不同的美國眾議員入境。

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