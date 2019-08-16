今年7月140年來最熱！　熱分布圖曝光「一片紅」

▲今年7月熱到脫褲。（圖／翻攝自美國國家海洋暨大氣總署（NOAA））

記者張靖榕／綜合外電報導

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美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）當地時間撰文指出，今年7月是有紀錄以來全球最高溫的月份，打破過往140年的高溫紀錄，也造成北極地區7月的海冰平均覆蓋範圍打破2012年，創下紀錄新低。

根據NOAA文章，今年7月全球平均溫度，和20世紀的均溫攝氏15.8度（華氏60.4度）相比，高出了攝氏0.95度（華氏1.71度），創下自1880年有紀錄以來的7月最高溫，即近140年來最熱月份。

在此之前最熱的月份是2016年的7月，當時全球平均溫度比今年7月僅低華氏0.05度。創下最熱月份的同時，今年7月也是連續第43個7月及連續第415個月高於全球均溫。

▲進入21世紀，全球平均氣溫已比20世紀高出攝氏0.95度，全球「熱浪致死」新聞頻傳。（圖／記者季相儒攝）

NOAA表示，紀錄上10個最熱的7月中，9個是在2005年後創下的，最近5年的7月更是占據高溫榜的前5名。自2005年以來，美國阿拉斯加、法國、比利時、德國等，許多歐美國家接連締造高溫新紀錄，非洲大陸也經歷了最酷熱的7月。今年7月的地表溫度還不是最高的，但也僅排在2017年7月份之後，是140年來的第2高。

7月5日，歐盟哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service）公布衛星數據，當時也顯示今年7月已成為史上最熱月份。北及地區7月海冰平均覆蓋範圍也創下紀錄新低，比以往平均值低了19.8％；正值冬季的南極海冰平均覆蓋範圍，則比1981至2010年的平均值少了4.3％，寫下41年紀錄新低。至於北歐部分地區及俄羅斯西部與東部，7月的溫低是下降的，低於平均值攝氏1.5度（華氏2.7度）。

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