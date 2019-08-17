女星曝抗脫妝絕招！網大讚：「吹電扇」真的超管用

▲夏季別被高溫綁架，做好3件事讓持妝度大增。（圖／翻攝自IG/yuuukiiinaaa，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

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夏季真的好厭世，才漂亮的完妝出門，隨著高溫、時間摧殘妝容，脫妝、暈染已防不勝防，明星化妝師教你做好3件事，將脫妝率降到最低，完美持妝真的不是夢！

▲妝前濕敷能讓後續底妝超服貼。

1.妝前保濕請做足

夏季害怕脫妝，但是過分控油，反而使肌膚分泌更多油脂。這時反而該做好保濕，無論妳是哪一種膚質，妝前肌膚保水一定要做足，一來可以使底妝更貼，二來幫助肌膚油水平衡，降低脫妝率。

▲透出肌膚原生質感，看起來更年輕。

2.底妝記得「薄塗」

夏季底妝盡量越輕薄越好，比較嚴重的斑點或是黑眼圈就交給遮瑕膏，其餘部位以粉底液輕輕帶過就好，即使是脫妝也無大礙，不怕變成土石流窘況。

▲降低室內氣溫或是降低膚溫，都能有效抗汗抑油。

3.降膚溫抑制出油

曾有女星分享，拍戲防脫妝的秘訣就是「狂吹電扇」，低溫能讓讓臉上快冒出的油縮回去，KEVIN老師也表示，夏季不妨在冷凍庫裡放一條乾毛巾，熱的時候可以披在肩上幫助降溫，當肌膚溫度降下來，底妝自然能擋久一點。

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