建議習近平「接見示威者」　川普：將為香港帶來「美好結局」

▲川普表示，如果習近平接見示威者，將為香港問題帶來美好結局 。圖為香港機場。（圖／記者黃彥傑攝）



記者王致凱／綜合報導

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香港反政府示威即將進入第11周，至今局勢前景仍然不明。美國總統川普繼14日呼籲北京當局以「人道方式」處理香港問題後，15日進一步「獻策」，建議中國國家主席習近平應該親自接見示威者，認為此舉能為香港問題帶來「美好結局」。

川普15日透過推特表示，「如果習主席能直接與示威者見面，將會讓香港問題有一個美好且開明的結局。我毫不懷疑。」在前一天的推文中，川普則寫道，「我很了解習主席，他是一位偉大的領袖，受到中國人民愛戴…我堅信習近平希望迅速且人道地解決香港問題，他能辦到的。」

川普在貼文最後提到「見個面？」外界猜測川普希望盡快與習近平再舉行會談，討論貿易摩擦與香港問題。

稍早之前，中國外交部發言人華春瑩則說，「香港事務純屬中國內政。我們注意到，川普總統此前也曾表示，『香港是中國的一部分，他們必須自己解決，不需要建議。』我們希望美方說到做到。」華春瑩表示，「中美元首一直通過會晤、通話、通信等方式保持著溝通」，沒有提到中美是否舉行另一次領袖峰會。