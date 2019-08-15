無視美國要求　英國直布羅陀法院裁決：即刻釋放伊朗油輪

▲遭扣留在直布羅陀的油輪Grace 1號。（資料照／路透）



記者王致凱／綜合報導

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英國海外領土直布羅陀法院15日裁定，立即放行7月初扣押的伊朗油輪，無視美國的要求繼續扣押油輪的介入干預。此外，直布羅陀檢察長的發言人分別宣布，油輪船長和3名船員將被釋放。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，直布羅陀法院裁定，針對Grace 1油輪的拘留令已經失效，該油輪必須立即釋放。直布羅陀首席部長也發表指示說，由於該油輪已經不在歐盟制裁範圍內，因此沒有任何理由將其扣押。

稍早前，直布羅陀律師特里（Joseph Triay）透露，美國美國司法部已經向直布羅陀法庭遞交聲請，希望繼續扣押Grace 1號油輪。報導指出，目前還不清楚美方此舉的法律依據，而美國國務院和司法部都不願發表評論。

英國皇家海軍陸戰隊和直布羅陀港執法部門於7月4日突襲登船，理由是該船涉嫌往敘利亞運送石油，違反歐盟制裁令，此後該油輪一直被扣留在直布羅陀，也使英國、伊朗關係緊張。伊朗隨後也在波斯灣扣留一艘懸掛英國旗幟的油輪Stena Impero號，指控其「違反國際法規。」