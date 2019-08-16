叢林溪邊裸屍…15歲少女失蹤10天　驗屍發現死因「腸破出血」

▲15歲少女蔻爾倫於馬來西亞一處度假村失蹤，10天後被發現陳屍溪邊。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

請繼續往下閱讀...

來自倫敦的15歲少女蔻爾倫（Nora Anne Quoirin），8月初在馬來西亞一處度假村失蹤，直到10天後遺體才被尋獲，身上一絲不掛。大馬警方15日公布驗屍報告表示，蔻爾倫死於飢餓和心理壓力造成的腸道出血，生前沒有被綁架或性侵的跡象。

美聯社報導，蔻爾倫與家人於8月3日抵達馬來西亞，入住距離吉隆坡南方約40英哩外的贊渡假村（Dusun Resort），靠近森林保護區。不料，父母次日上午起床後，發現蔻爾倫臥室窗戶為開啟狀態，人已經消失無蹤。

當局出動約350名人力於渡假村尋找，直到8月13日才在距離度假村約2.4公里外的一處小溪旁，發現蔻爾倫赤裸的遺體。蔻爾倫患有學習障礙和生理障礙，生活無法自理，其父母原先認為女兒是遭人綁架或誘拐，希望警方能朝刑案方向偵辦。

不過，森美蘭州警局長穆罕默德（Mohamad Mat Yusop）15日引述驗屍報告指出，蔻爾倫是在遺體發現前2至3天死亡，死因為腸道出血，可能是飢餓和壓力所致，沒有遭綁架或性侵的跡象。

警方說，「少女死因為十二指腸潰瘍引起的上消化道出血，伴有消化道穿孔。可能是因為長期缺乏食物，以及面臨巨大壓力造成。」警方提到，蔻爾倫的腿部有輕微瘀傷和擦傷，但傷勢並不致死；蔻爾倫的遺體樣本將被送至化學實驗室進行深入分析，家屬隨時都能領回遺體。

根據路透社報導，蔻爾倫擁有愛爾蘭和法國血統，其母親來自英國北愛爾蘭貝爾法斯特，父親則來自法國。另據英國BBC報導，蔻爾倫患有先天性的前腦發育畸形症（holoprosencephaly），因此其父母形容她，「無法獨立，不會自己亂跑。」

▼馬來西亞警方先前張貼少女蔻爾倫的尋人啟事。（圖／路透）

