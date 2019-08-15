隋棠套JIMMY CHOO秀鉛筆腿　放閃爆約會穿低跟因為「關乎老公自尊」

▲隋棠透露穿高跟鞋的機會越來越少，現在常常是工作時才穿。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

隋棠今（8／15）穿Blumarine紅色花卉雪紡洋裝為精品鞋履JIMMY CHOO站台，搶先將新一季高跟鞋上腳大秀細長美腿，透露當了媽之後穿高跟鞋幾乎僅限於工作，且跟老公出門時也不會穿太高的鞋子，她甜笑表示：「關於男人自尊嘛～會威脅到面子」，展現溫柔嬌妻那一面。

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▲隋棠透露日常越來越少穿高跟鞋，現在多是工作才穿。（圖／品牌提供）

入行多年，駕馭高跟鞋對隋棠來說易於反掌，且她更歸納出一套自己的選鞋秘訣，她說：「我覺得8.5公分左右，小腿肌不會一大塊，是放鬆的又有拉長的效果；超過10分鐘以上，（小腿肌）會緊繃也難穿，穿久會水腫。」

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隋棠更透露如今要出門前，2歲多的女兒Lucy常常有幫媽媽「挑鞋」的慾望，尤其愛亮晶晶的款式，「但參考值有點偏低」，她說自己如今已成為Lucy的大型芭比。隋棠說搶先試穿的兩雙，其中Shiloh金色飾鑽高跟涼鞋一定是Lucy的菜，而她則更愛簡約俐落的Minori靴款，可以穿一整個冬天。

▲隋棠著Blumarine洋裝（NT$126,000），搭配金色水鑽高跟鞋（NT$54,800）與手提包（NT$50,800），另一套搭配黑色短靴（NT$54,800）。（圖／品牌提供）



JIMMY CHOO創意總監Sandra Choi從90年後期創作出復古又現代的早秋系列鞋款，用過去與現在的反差碰撞出全新火花，重點鞋款KIX、FETTO有稜有角的鞋跟、網紗的面料加上華麗的水晶，詮釋華麗復古的風格。

▲（依序）黑色短靴KIX、白色低跟FETTO、不對稱色塊高跟鞋LOVE 100。（圖／品牌提供）



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秋冬系列則用全新的JC Monogram擁抱未來的時光，凸顯品牌價值與經典風格，強化女人對JIMMY CHOO的全新印象，在高跟鞋、短靴、包款上都可以瞧見JC縮寫。

▲JIMMY CHOO秋冬系列仔細看。（影／記者張妤瑄攝）

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