頭皮護理貴鬆鬆？學會關鍵4步驟　在家也能享受頂級SPA

▲專業髮廊的頭皮護理療程雖然舒壓，但價錢貴鬆鬆。(圖／翻攝IG@hairrituelbysisley)



記者張毓容／綜合報導

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美麗的秀髮來自於健康的頭，對許多人來說，想要好好呵護頭皮，但又覺得專業沙龍髮廊的頭皮護理或SPA療程，費用太不親民，讓人覺得好奢侈。其實，只要學會頭皮護理的4個關鍵步驟，搭配適合個人頭皮髮質狀況的洗護產品，不用花大錢，自己在家也能進行頂級頭皮SPA，享受放鬆療癒的頭皮護理時光。

Step 1：頭皮深層清潔

頭皮是臉部肌膚的延伸，我們每周會幫臉部做深層清潔，幫助肌膚清潔卡在毛孔裡的髒污和老廢角質，頭皮當然也需要。可依照個人頭皮狀況，建議1～2周使用一次頭皮專用的淨化精油或清潔液，搭配以指腹輕柔按摩整個頭皮，不僅幫頭皮清除平時洗髮精無法洗淨的毛孔深層油脂及汙垢，同時可促進頭皮血液循環，並幫助舒緩頭皮壓力。

▲洗髮精正確用法應先在手上起泡後再塗抹到頭上。(圖／翻攝IG@hairrituelbysisley)



Step 2：正確洗淨頭皮及髮絲

洗髮是清潔頭皮秀髮最重要的步驟，但妳真的會「洗頭」嗎？其實，洗頭指的是洗「頭皮」，有了健康的頭皮，才能養出美麗的頭髮，除了依據個人頭皮髮質狀況選用合適的洗髮產品，也要正確使用洗髮精。別把洗髮精直接倒在頭上，應該先倒在手上起泡後，才來清洗頭皮，並用指腹再頭皮上充分按摩清洗。

▲使用護髮霜、髮膜時，盡量不要塗抹到頭皮。(圖／翻攝IG@christopherobinparis)



Stpe 3：密集修護髮絲

市面上的許多護髮霜、髮膜，大多是為護理、修復髮絲而設計的，並非針對頭皮，所以如果是一般的護髮膜，只塗抹髮尾到髮中，不要塗抹到頭皮，以免阻塞頭皮毛孔。目前也陸續有品牌針對頭皮推出新型態的護理膜，就像是頭皮用的保養面膜，不僅修護髮絲，也能滋養頭皮、為毛髮根源補充養分，但如若分不清，建議依照產品指示使用。

▲就像臉部肌膚需要擦保養品，頭皮也需要適時滋養。(圖／翻攝IG@renefurterer)



Step 4：滋養護理頭皮

很多人的髮絲問題，其實出自於頭皮缺乏營養，頭皮不健康會影響髮絲變得脆弱易斷，更會造成掉髮問題、髮肌老化等，想要有豐盈強韌的頭髮，就要從顧好頭皮健康開始。

現在有很多針對髮肌保養而出的精華產品，就如同頭皮的精華液，可以集中護理並調理頭皮狀態，大都是不需沖洗的，可於洗髮後，噴灑或塗抹於頭皮，用指腹輕輕按摩頭皮促進吸收即可。

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