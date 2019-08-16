快樂到死！ 數百萬隻蜉蝣做愛後　陳屍俄小鎮街頭

▲上百萬的蜉蝣，淹沒了海蘭泡這個俄羅斯小鎮的街道 。(圖／翻攝自YouTube)

國際中心／綜合報導

請繼續往下閱讀...

數百萬計一種叫蜉蝣的蟲蟲，日前淹沒了俄羅斯一個小鎮的街道，使該地區的地上看起來像是舖了一層雪，事實上，這正值夏天。

此事發生在俄羅斯遠東地區阿穆爾州首府的布拉戈維申斯克鎮(Blagoveshchens，曾是中國領土，中文名稱叫海蘭泡)。目擊這驚悚一幕的當地居民，嚇得不敢出門。

當地媒體報導說，這種蟲蟲會纏上人們的頭髮，或是落在人們皮膚上。影片顯示出鎮裡的停機坪上滿滿的覆蓋著這些蜉蝣的屍體。攝影師還撈起一把，讓大家看個仔細。另一個畫面，可以看見蜉蝣佈滿了一個人的手臂。

目前正值蜉蝣的交配季節，在這種情況下會造成更多的蜉蝣湧現。雄性的蜉蝣會在交配後立即死亡，而雌性蜉蝣則會在產卵後死亡，整個過程都在一天內發生。

「諾斯基保護區」(Norsky Reserve)的研究部副主任科洛巴耶夫(Nikolai Kolobaev)說，由於之前發生過淹水水患，讓蜉蝣的數目進一步增加。

他說：「這很合邏輯，正如隨著濕度增加，蚊子的數量也會增加，這並不僅發生在淹水的地區。」