看《我們不能是朋友》檢視愛情觀！面對抉擇該順應還是忠於自我？

▲（圖／《我們不能是朋友》劇照）

近日偶像劇《我們不能是朋友》，自開播以來話題不斷，更是開啟了社會大眾對婚姻、兩性議題的「黑暗」探討。女主角周惟惟在結婚前夕遇到了一個改變她生活的男人──褚克桓，他大男人、霸道、不講道理，強硬表達愛意的方式也讓人不知所措。

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但，正所謂「異性相吸」，人多半會被和自己相差甚遠的人吸引。偶像劇固然增添了不少浪漫、浮誇的元素，然而這樣的情況在生活中亦是很常發生的，面對自我心意和道德約束的拉扯，你又會如何抉擇呢？

心一變，終究有人會受傷

▲（圖／《我們不能是朋友》劇照）

偶像劇會帶給觀眾一種莫名的期待，大家希望看見的，往往是編劇所設定的浪漫情結，期許劇中男女主角突破重圍在一起，還能順理成章地得到第二配角的祝福，達到「皆大歡喜」的景象。

只是，現實中真能如此雲淡風輕嗎？

周惟惟如果放棄褚克桓，和男友按照原定計畫結婚、共組家庭，看似最理想的做法，卻要她犧牲自我、忘記心中所想；反之，倘若她不顧一切和男主角在一起，那交往 3 年論及婚嫁的男友黎皓一又算什麼呢？

回歸最根本的問題：「從變心的那一刻開始，就註定有人會受傷。」

視而不見的問題，就是最大的問題

▲（圖／《我們不能是朋友》劇照）

劇中不只一次表現黎皓一為了拼事業，擅自拋下兩人的重要約定。究其原因，一方面也許是對交往多年的女友很信任，另一方面可能也想把握機會只為求兩人未來更好的生活，論現實層面來說，並不算是錯誤。

仔細想想，這類的情況在現實中也算是「老掉牙」的戲碼，大家可能習慣以「屈就現實」、「金錢考量」來強迫自己接受，卻不願意去面對雙方溝通或許早已出現鴻溝。

人們總會將習以為常的壞習慣當作自然，認為短時間內不會影響生活便「睜一隻眼閉一隻眼」。往往要等到某一方到了極限、或者像劇中女主角遇到其他對象時，問題就會像洪水般傾洩而下，一發不可收拾。

「為你好」是真心善待，還是戴著面具的自私？

▲（圖／《我們不能是朋友》劇照）

不論是受感情拉扯不敢面對自我的周惟惟、或是蠻橫霸道的褚克桓、以事業為重忽略另一半的黎皓一，都將自己的所作所為，解讀成對其他人「為你好」。

編輯覺得，世人把「為你好」三個字看得太過偉大了！講白一點，其實大家都會在無意間把它當作理由，來合理化自己已經改變的心意或是價值觀；很多時候，那些自以為是的設想，往往會在無形中成為一把傷人的刀，背後蘊藏的是自私，並不是發自內心的關愛。

人生如戲、戲如人生。雖然人生的走向與成敗操之在手，但依舊有許多無法掌控的意外；在面對難以抉擇的困境時，也只有自己才能理出最適合且傷害率最小的答案，而你的選擇又是什麼呢？

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