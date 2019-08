髮際線也跟著出逃了　警網PO通緝犯照片爆笑歪掉重點

Prison Recall: Have you seen 21-year-old man from Newport?



We’re appealing for information to locate 21 year old Jermaine Taylor, from Newport, who has breached his licence conditions after being released from prison on 10th December 2018. https://t.co/Id28LVtxtG pic.twitter.com/ip89XwV1hA

▲通緝犯照片意外引起網友熱議。(圖/翻攝自推特/Gwent Police)

請繼續往下閱讀...

實習記者范芷菱/綜合報導

外國警方都會在社交媒體上公布犯人的照片,一方面是為了提醒民眾在逃的嫌犯,另外一方面是希望民眾能夠提供線索。英國威爾斯警方近日在他們的官方臉書公布了一張21歲通緝犯的照片,沒想到引起將近9萬多條的評論,甚至是衍生出超多爆笑的笑話和KUSO照片。而網友的留言讓警方不得不出面提醒,希望大家可以適可而止以免犯法。

▲網友認為他就是小丑本人。(圖/翻攝自推特)

據BBC報導,泰勒(Jermaine Taylor)在2017年9月因涉嫌提供毒品被判入獄3年,獲得保釋之後沒有返回監獄,威爾斯警方於7日公布了他的照片,希望網友看到後能提供線索。

這件事情卻沒有朝著警方預想的方向發展,網友的注意逐漸轉移到泰勒的「髮際線」和「樣貌」。有網友吐槽「這樣子你說是21歲?」、「我不會說他的頭髮,我不像打擾這個躲著警察的小寶寶。」、「誰幫他剪頭髮的?摩西嗎?」、「他是從小丑學校逃離出來的嗎?」、「他的髮際線也跟著逃跑了」、「他的頭看起來就像是一支用禿的牙刷」、「應該把他的釋放期延到比髮際線還後面的地方」、「他髮際線往後退的次數應該比英國脫歐的次數還多」。

Have you seen what "FaceApp" can do to try and help in your search? pic.twitter.com/0aQ0tjii3A

除此之外,還有許多網友將照片惡搞,像是在上面P出濃密的黑髮、或是貼上2隻兔子的照片當作遮擋、還有人直接用小丑的圖來指稱他,製造出不少的笑話。而該篇貼文按讚1萬多次、分享1萬5千多次、留言超過9萬。

▲網友創意地在上面P圖。(圖/翻攝自推特/@craig17207)

由於網友實在是太過「踴躍」留言,讓警方不得不出面提醒,「我們非常感謝所有幫助我們找到泰勒的人,我們必須承認其中一些評論讓我們大笑,但當這條線從滑稽跑到濫用時,我們必須提醒人們要小心他們在社交媒體上所寫的內容,以免觸犯法律。」如今這則貼文也已經遭到刪除。