安潔莉娜裘莉巨星味登封！私人飛機當背景、紅唇大捲髮氣勢爆棚

▲女神安潔莉娜裘莉登上美國《Elle》九月封面。（圖／翻攝自IG@ELLE）

記者鮑璿安／台北報導

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43歲的好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie），即便日前與男星布萊德彼特（Brad Pitt）離婚，巨星魅力依舊不受感情影響。近日更是與自己的私人飛機一同登上美國《Elle》雜誌九月封面，安潔莉娜裘莉穿起帥氣的軍綠色大衣，強大氣場難以抵抗，演繹不同以往的裘莉魅力。

▲安潔莉娜裘莉與自家私人飛機一同出鏡，更顯帥氣形象。（圖／翻攝自IG@ELLE）

安潔莉娜裘莉此次拍攝《Elle》雜誌封面，穿著敞開的軍綠色大衣，帥氣之餘更添性感，蓬鬆的長捲髮完美呈現裘莉的獨特魅力。然而後方的飛機來頭也不小，正是她的私人飛機。上方的字母，就代表安潔莉娜裘莉長子Maddox 的姓名縮寫「MX」，一同登上九月封面別具意義。

▲裘莉鼓勵社會應該多一些「惡女」。（圖／翻攝自IG@ELLE）

另一套封面造型，則蛻變成溫柔風格的安潔莉娜裘莉，換上DIOR全黑長裙側坐在沙發床上，和家中的兩隻愛犬一同出鏡。畫面中裘莉自然的微笑，配上蓬鬆的裙擺以及柔和光線，一舉一動都美到令人窒息。換個角度，安潔莉娜裘莉穿上BURBERRY風衣，梳起高瀏海，一手撫摸秀髮，雙眼堅定望向鏡頭，招牌豐唇更顯性感，讓粉絲們直接被電暈。

除此之外，安潔莉娜裘莉也分享自己對女權的獨到看法，「希望社會多一點邪惡的女性，才會擁有敢於發聲、對現實說不的可能性。」敢愛敢恨的個性也引起外界一片好評。

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