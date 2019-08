岳母控拖欠贍養費！　他被狂捅27刀…「割掉蛋蛋」扔窗外

▲俄羅斯49歲女子酒醉失控,殺死前任女婿。(圖/示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者吳美依/綜合外電報導

俄羅斯大諾夫哥羅德(Novgorod)傳出一起驚悚命案,32歲男子波格丹諾夫(Dmitry Bogdanov)身中27刀慘死,睪丸還被割下,竟然是前任丈母娘以及男友犯案。根據了解,嫌犯控訴死者長期拖欠贍養費,沒有好好照顧她的女兒和孫子,黃湯下肚後一氣之下才會失控殺人。

It was all to do with row over money.

當地警方表示,49歲的嫌犯與男友偕同死者聚在一起喝酒,沒想到卻發生激烈口角,她指責波格丹諾夫離婚以後總是拖欠贍養費,沒有適時對女兒、孫子伸出援手,也沒有出錢贊助育兒生活,爭執不下就拿菜刀捅人。

▲岳母坦承行兇動機是因為死者沒準時付贍養費。(圖/示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

嫌犯砍了幾刀以後收手,情人卻接著攻擊,兩人總共對死者刺了27刀。她後來又到廚房拿出一把菜刀,把波格丹諾夫的睪丸割下來,順手從窗戶扔出去,冷靜下來以後,才打電話告知女兒,對方嚇得立刻報警,也讓這起謀殺案曝光。

警方表示,兇手們一開始都否認犯案,經過幾番偵訊後才坦承殺害並「閹割」波格丹諾夫,只因他沒有按時付出贍養費用。兩人目前被拘留,俄羅斯聯邦偵查委員會(Russian Investigative Committee)也已經著手調查。

《鏡報》指出,俄羅斯2018年也曾發生類似案例。47歲女子普拉克希娜(Lira Plaksina)聲稱,前夫喝醉後想要強行和她發生性關係,如果不服從就得挨打,為了自衛只好把對方生殖器官切下。檢警調查之後卻發現,當時死者只是躺在沙發上睡覺,卻被割掉陰莖與陰囊。