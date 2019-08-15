岳母控拖欠贍養費！　他被狂捅27刀…「割掉蛋蛋」扔窗外

▲俄羅斯49歲女子酒醉失控，殺死前任女婿。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

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俄羅斯大諾夫哥羅德（Novgorod）傳出一起驚悚命案，32歲男子波格丹諾夫（Dmitry Bogdanov）身中27刀慘死，睪丸還被割下，竟然是前任丈母娘以及男友犯案。根據了解，嫌犯控訴死者長期拖欠贍養費，沒有好好照顧她的女兒和孫子，黃湯下肚後一氣之下才會失控殺人。

It was all to do with row over money.

當地警方表示，49歲的嫌犯與男友偕同死者聚在一起喝酒，沒想到卻發生激烈口角，她指責波格丹諾夫離婚以後總是拖欠贍養費，沒有適時對女兒、孫子伸出援手，也沒有出錢贊助育兒生活，爭執不下就拿菜刀捅人。

▲岳母坦承行兇動機是因為死者沒準時付贍養費。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

嫌犯砍了幾刀以後收手，情人卻接著攻擊，兩人總共對死者刺了27刀。她後來又到廚房拿出一把菜刀，把波格丹諾夫的睪丸割下來，順手從窗戶扔出去，冷靜下來以後，才打電話告知女兒，對方嚇得立刻報警，也讓這起謀殺案曝光。

警方表示，兇手們一開始都否認犯案，經過幾番偵訊後才坦承殺害並「閹割」波格丹諾夫，只因他沒有按時付出贍養費用。兩人目前被拘留，俄羅斯聯邦偵查委員會（Russian Investigative Committee）也已經著手調查。

《鏡報》指出，俄羅斯2018年也曾發生類似案例。47歲女子普拉克希娜（Lira Plaksina）聲稱，前夫喝醉後想要強行和她發生性關係，如果不服從就得挨打，為了自衛只好把對方生殖器官切下。檢警調查之後卻發現，當時死者只是躺在沙發上睡覺，卻被割掉陰莖與陰囊。