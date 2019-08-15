無印良品公布2019上半年最熱銷商品　這款筆半年就賣100萬支

▲2019年無印良品熱銷商品，滑順按壓再生膠墨筆系列，半年賣出100萬支的銷量，（上）改良後的新品近期陸續上架。（圖／記者蔡惠如攝、翻攝無印良品官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

請繼續往下閱讀...

時序已經邁入秋季，日本家居品牌無印良品今宣佈上半年春夏熱銷榜，以配件、居家用品、美妝、文具、日用品與食品，依類別公布最熱銷產品，有款「滑順按壓系列」筆款在半年期間就賣出100萬支，此外原色花妝棉、即時迷你拉麵也有破20萬個的銷量。

居家用品TOP 1 空氣循環風扇 半年銷量破萬台

簡單的外型設計，加上單一的白色，可適用於所有居家風格，扇葉經過改良，產生的噪音更低，前幾年剛上市時更是供不應求，幾乎季季完銷，售價1,980元至2,980元。

美妝用品TOP 1 超音波芬香噴霧器 半年銷量2萬台

這款已經銷售數年的芳香噴霧器，一向是美妝類別的常勝軍，近年推出的隨身攜帶型也很受歡迎，售價1,690元至2,590元。

美妝品TOP 1 敏感肌化妝水 半年銷量8萬瓶

MUJI旗下最熱門的化妝水，受到許多使用者的好口碑，回購率也相當高，售價160元至860元。

文具類TOP 1 滑順按壓再生膠墨筆 半年銷量100萬支

售價平實，且寫起來相當滑順，受到許多學生族的歡迎，秋冬推出改良版本，按壓更加滑順，售價29元至30元。

配件類TOP 1 撥水加工有機棉舒適休閒鞋 半年銷量7萬雙

採用經過撥水加工處理的棉素材所製成，不易沾染水性汙垢，鞋墊的曲線與柔軟度也表現不俗，售價890元至1,290元。

食品類TOP 1 即食迷你拉麵 半年銷量20萬包

3款風味可選擇，包括泰式拉麵、韓式泡菜與雞汁風味，而且可乾濕兩吃，是方便的零嘴，售價49元。

日用品類TOP 1 原色化妝棉 半年銷量20萬包

長纖維棉花不經漂白直接使用，觸感柔軟好口碑，且大尺寸設計不需一次用很多張，售價79元至149元。