總是看起來很累？每天5分鐘按摩眼睛3穴位　還你迷人眼神

▲魚尾紋、泡泡眼、黑眼圈，都可以靠眼周穴位按摩幫助改善。（圖／達志／示意圖）

時尚中心／綜合報導

你總是看起來很累，或著常常被誤認年齡比實際老了好幾歲，那可得好好檢視一下，是不是眼袋和魚尾紋，讓你的美貌大打折扣。不想要花大錢做醫美，其實透過穴位按摩，就能輕鬆改善眼周問題，只要每天堅持5分鐘，就能還你青春晶亮雙萌喔。

淡化魚尾紋按摩「絲竹空穴」

絲竹空穴又名又名巨窌穴，目窌穴，多揉按絲竹空穴，透過眼周經脈的刺激，可以增加眼周的循環，促進周圍的氣血疏通，進而改善魚尾紋。

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按摩方法：

絲竹空穴的位子，在眉梢的凹陷處，左右各一處，用食指順時針方向緩和的揉按，以有酸脹感為宜，每次大約按柔1~2分鐘即可，每日可重複多次按摩。

消除眼袋按摩「魚腰穴」

魚腰穴穴名由來為眼眉形状如鱼，鱼中央的部分叫鱼腰，本穴位于其中点為名，按摩魚腰穴位可促進眼部排水功能，改善眼袋及眼部浮腫。

按摩方法：

魚腰穴在瞳孔直上、眉毛中間位置，可以用中指指腹以畫圓揉按方式按摩，有感到溫熱即可。也可從眉頭的攢竹穴開始，以順時針方向輕按，經過眉尖、眉尾、眼尾、眼下、眼頭，再回到眉頭。

▲每天5分鐘按摩眼睛三穴位，讓你眼神更迷人。（圖／記者浦靖祤攝）

預防黑眼圈按摩「瞳子髎穴」

黑眼圈讓人看起來沒精神，常熬夜或是用眼過度都可能產生，按摩瞳子髎穴位，可以促進眼部血液循環，幫助避免眼部色素沉著，可減輕黑眼圈。

按摩方法：

瞳子髎位於眼睛外眼角外側約的凹陷處，可用雙手食指或中指輕柔或按壓，也可以用手輕拍此穴，大約1~2分鐘即可。

不過在進行眼部穴道按摩時，要注意力道大小，不要太過用力拉扯到眼周脆弱的皮膚，建議按摩時可搭配眼霜或眼部按摩油，可以提升滑順度更可加強保養，讓眼神更迷人。

▲PS美美妍電眼修修全效發光眼霜 。（圖／ETtoday)

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