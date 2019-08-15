研究：美大企業CEO薪資40年暴漲1000%　平均為普通勞工的278倍

▲美國大企業高階管理階層透過權力衛自己超額加薪，實際上並未替公司付出同等生產力。（圖／翻攝自www.epi.org）



實習記者陳妙津／綜合報導

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美國經濟政策研究所近日研究發現，從1978年開始，美國前350大企業的CEO工資平均增長1007.5%，還依據通貨膨脹進行調整，到2018年時，大企業CEO們的薪資含股票獎勵在內，共為1720萬美元（新台幣5億4000萬元），是普通勞工的278倍，且差距仍不斷擴大。

華府自由派智庫「經濟政策研究所」（Economic Policy Institute，EPI）指出，美國大企業CEO的薪資在2017年時增加了9.2%，2018年則增加7.1%，並獲得750萬美元的股票獎勵，佔薪資所得的3分之2，「顯示高階主管們習慣利用權力謀取更多財富，而並非付出更多生產力，也加劇了社會不平等的系統。」

▲美國大企業頂層管理者與一般勞工的貧富差距日漸擴大。（圖／翻攝自www.epi.org）



長期來看，1965年時，高階執行長和普通勞工的收入比為20比1，1978年時擴大為30比1，而到1991年時竟增加至121比1。相比之下，勞工薪資僅增加11.9%。

EPI研究員米歇爾表示，沒有證據能證明老闆們的薪水增加和公司業績有關聯，代表這些超額加薪讓員工們的薪資停滯，「即使把他們的薪水減少一半，也不會有太大影響。」

EPI表示，「高管薪資增加的情況更常見，僅有少數公司頂層人士的薪資得以成長，使得一般勞工反而無法享有應得的經濟果實，擴大了最高收入階層及最低收入者的差距。」

▲EPI呼籲應針對薪資不平等制定解決政策。（圖／免費圖庫pxhere、pakutaso）



一些美國富商也公開提出對財富不平等的擔憂，例如美國最大對沖基金「橋水基金」的創始人雷·達利奧（Raymond Dalio）便警告，貧富差距正在成為「國家緊急狀態」。而摩根大通執行長傑米·戴蒙（Jamie Dimon）則呼籲需制定一項「馬歇爾計劃」，以解決對社會「嚴重不利的系統性問題 」。

EPI建議，應針對薪資不平等的社會結構問題制定解決政策，例如制定較高所得稅、薪資比差距大的公司需付較重稅率、開徵奢侈稅等，防止高階管理者持續運用自身權力增加財產。