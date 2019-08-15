富商輕生驗屍「頸部多處骨折」！　他曝舌骨骨折疑點：在他殺案中較常見

▲ 艾普斯坦被關押的紐約曼哈頓大都會看守所（Metropolitan Correctional Center）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

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美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）10日獄中輕生。根據美媒《華盛頓郵報》取得的最新驗屍報告內容，他的頸部多處骨折，包括喉結（Adam's apple）附近的舌骨（hyoid bone）。法醫專家指出，這種情況可能發生在上吊輕生或被勒死的案例中，但在一般情況下，舌骨骨折發生在他殺案件的狀況較為常見。

事實上，負責驗屍程序的法醫辦公室11日就已完成相關作業，但對外表示需要更多詳細調查結果，才能夠確認真正死因。當時紐約市首席法醫桑普森（Barbara Sampson）提到，艾普斯坦死因應該是上吊，但「研判結果還需要更多資訊才能夠真正確認。」

外傳桑普森辦公室正在積極收集相關證據，包括艾普斯坦死前幾小時的監視器畫面、確認是否攝入不正常物質的毒物學檢查結果、及獄警等人的證詞。

熟知驗屍結果的消息人士透露，艾普斯坦頸部多處骨折，包括喉結附近的舌骨（hyoid bone）。談及此事，沒有參與這次驗屍程序的國家法醫師協會主席強納森亞頓（Jonathan Arden）透露，舌骨骨折通常發生在勒殺案件中，但也不能排除輕生上吊的可能性。

▲ 艾普斯坦10日在紐約曼哈頓監獄牢房輕生過世。（圖／CFP）

時間拉回10日，艾普斯坦陳屍特別安置單元（Special Housing Unit）的那一天，2名負責看守牢房的監獄工作人員長達3小時沒有前去確認狀況，違反每30分鐘必須巡邏一次的規定。據瞭解，就算囚犯是處於睡著的狀態，獄警也必須上前確認生命狀態，否則可能面臨刑事起訴。

根據聯邦官員先前的說法，這起案件沒有謀殺嫌疑，獄方也稱這是一場「明顯的自殺」。一名看守所內部人士向CNN透露，特別安置單元的2名獄警在事發當天都超時工作，一人被強制加班，另一人已經是當周第5次加班，因此牢房並沒有受到定期巡邏和監視。

根據美國司法部13日的說法，紐約曼哈頓大都會看守所典獄長恩迪亞納（Lamine N'diaye）已暫時被調離崗位，轉至美國聯邦監獄管理局（Bureau of Prisons）的地區辦公室，而2名監獄看守員也被停職。

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