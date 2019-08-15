眼睜睜看「19歲懷孕女友」遭5人性侵！整晚多達11次...男友無力救她羞愧自盡

▲懷孕8周女子慘遭5男性侵。示意圖。（圖／123RF）



實習記者賴韻如／綜合報導

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印度再度傳出超恐怖性侵案！一名19歲孕婦於上（7）月13日晚上10點多和男友一起騎車回家，未料在途中遇到3名惡狼襲擊，他們先是將男子重打倒地，再將女子拖走性侵。而男子對於眼睜睜看著女友遭劫走性侵卻無力救她，感到相當羞愧，竟憤而上吊自盡。

據《每日郵報》報導，事件發生於印度西部班斯瓦拉（Banswara）鎮內，當時男友騎車載著懷孕8周的女友準備返家，沒想到突然遇到3名惡狼持長刀及鐵棒襲擊，不僅將男子暴打在地，更將其身上所有財物都搶走，最後只能無能為力地目睹女友被拖走。

▲案發於班斯瓦拉一處偏僻空地。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）



調查此案見的班斯瓦拉警方伯爾巴提（Parbati Lal）表示，這3名惡狼當時全部都是處在喝醉狀態，他們先是將懷孕女子拖到偏僻草叢附近，隨後再找來2名朋友前來現場，共同對女子性侵，整晚蹂躪多達11次，直到14日凌晨4點左右才離去，並將該女子丟棄在路邊。

受害女子的男友因為無力挽救自己的女友，眼睜睜地看著她被拖去性侵，事後感到相當自責、羞愧，回家後便在附近的樹上上吊自盡。報導中指出，受害女子慘遭毒手後並未報案，直到警方調查其男友的死因時，逮捕了其中一名嫌犯，整起事件才曝光，而女子也因此事件導致流產。

據悉，5名嫌犯隨後都遭到逮捕，已在當地時間8月13日出庭受審。

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