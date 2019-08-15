壓力OUT！精選「3款」夏季紓壓洗髮乳，頭皮健康深呼吸

▲健康洗髮觀念盛行，洗髮精除了挑選香氣，成分也很重要。（圖／品牌提供、翻攝自IG/ssinz7）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

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面對生活中的種種壓力，你知道需要放鬆的不只是身心靈，還包括你的頭皮嗎？長期處在高壓下，頭皮容易出現敏感、油水失衡問題，許多專業髮品品牌推出「無添加」髮浴，標榜健康洗，藉由自然成分和香氣讓緊繃頭皮大口深呼吸。

呂推出森活髮浴系列，以純淨森林為靈感， 添加百分百來自韓國純淨森林的扁柏、魚腥草精華強化髮根，並以韓國最夯的「六無」成分打造，就算是敏感性頭皮也能安心使用，幫助頭皮找回健康平衡，養出豐盈秀髮。

魅尚萱全系列花漾糅香髮品，主打不添加矽靈、礦物油、色素等對身體產生壓力的化學物質，弱酸性更是最接近健康頭皮的酸鹼值，可以溫和調節頭皮狀況。值得一提的是，香味以薰衣草搭配蓮花，幫助舒緩緊張神經。而橙香則能振奮心情、洗出一天疲憊。

法國蔻蘿蘭推出全新水薄荷涼感系列，精選植萃水薄荷，以出色的淨化效果，去除頭皮及頭髮上的污染微粒，讓頭皮健康深呼吸，重現髮絲光澤。全系列不添加矽靈、MI/MCI/Paraben類防腐劑等，只給頭皮及頭髮所需的保養。

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