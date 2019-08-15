印度若攻擊克什米爾　巴總理嗆：準備給德里一個教訓

▲ 克什米爾暴民日前與警方發生衝突，導致警察溺死。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者許祐誠／綜合報導

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巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）於14日表示，軍方收到「可信賴的消息」（solid information）指出，印度即將在克什米爾地區發動攻勢，巴國軍隊已經準備好面對印度的侵略，也準備「給德里（Delhi）一個教訓」。

根據《衛報》報導，巴國獨立日當天，伊姆蘭汗至巴屬克什米爾首府穆扎法拉巴德（Muzaffarabad）發表談話。他表示，印度對該地區發動攻勢，主要是為了轉移印屬克什米爾地區人民權利遭迫害的注意力，所以「我們已經決定，如果印度犯下任何類型的違反行為，我們都會戰鬥到最後一刻。是時候該給你們一個教訓。（The time has arrived to teach you a lesson）」

▼ 伊姆蘭汗（Imran Khan）於巴國獨立日當天，至巴屬克什米爾地區發表談話 。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



事實上，巴國外交部14日才向聯合國安全理事會喊話，近日針對克什米爾地區問題安排緊急會面。伊姆蘭汗於11日也曾在推特上表示，印度想要對該地區的伊斯蘭族群進行種族清洗，如果各國繼續袖手旁觀，如同二戰前姑息納粹一樣。

報導指出，現在印屬克什米爾地區人仍有數百萬人沒有電話、手機和網路訊號。但當地媒體報導，當地於15日過後，部分現制將會獲得緩解，但仍然會繼續切斷通訊訊號。

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