費城槍戰8小時落幕！秘密攻堅救出受困警　槍手身分曝光

美國賓州費城14日當地下午4時30分爆發緝毒槍戰,在警匪對峙近8小時後終於落幕,槍手已被逮捕拘留。此案共有6名員警中彈送醫,2名警察及3名人質稍早已被安全釋放,並無受傷,消息人士透露,槍手是現年36歲住在費城的希爾(Maurice Hill)。

綜合福斯新聞、CNN等美媒報導,警方在稍早的槍戰當中,透過電話與藏身屋內的槍手保持聯繫,持續溝通交流長達數小時,儘管嫌犯一度接起電話不理會並持續朝著SWAT小組車輛、周邊建築物開槍,負責談判的人員仍試圖以「警方不會傷害你」等說法來試著說服槍手放棄反抗。

根據費城警察局長羅斯(Richard Ross)稍早的說法,槍手開槍的行為幾乎持續整個晚上,應該沒有受傷。費城警局的格瑞普(Eric Gripp)稍早透露,嫌犯已被拘捕,而SWAT小組成員仍在屋內執行最後任務。

目前已有消息人士透露,槍手正是現年36歲住在費城的希爾(Maurice Hill)。當地媒體《費城詢問報》(Philadelphia Inquirer)報導,希爾過去有涉及槍枝的犯罪紀錄,且曾有企圖逃避追捕的狀況;另名律師約翰遜(Shaka Mzee Johnson)也向媒體證實,希爾與這場槍戰有關。

