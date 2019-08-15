費城槍戰8小時落幕！秘密攻堅救出受困警　槍手身分曝光

▲ 警方透露，攻堅人員在槍手不知情的狀況下展開秘密行動，救出多名員警。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

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美國賓州費城14日當地下午4時30分爆發緝毒槍戰，在警匪對峙近8小時後終於落幕，槍手已被逮捕拘留。此案共有6名員警中彈送醫，2名警察及3名人質稍早已被安全釋放，並無受傷，消息人士透露，槍手是現年36歲住在費城的希爾（Maurice Hill）。

UPDATE: Suspect is in custody. SWAT is still clearing the house

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綜合福斯新聞、CNN等美媒報導，警方在稍早的槍戰當中，透過電話與藏身屋內的槍手保持聯繫，持續溝通交流長達數小時，儘管嫌犯一度接起電話不理會並持續朝著SWAT小組車輛、周邊建築物開槍，負責談判的人員仍試圖以「警方不會傷害你」等說法來試著說服槍手放棄反抗。

根據費城警察局長羅斯（Richard Ross）稍早的說法，槍手開槍的行為幾乎持續整個晚上，應該沒有受傷。費城警局的格瑞普（Eric Gripp）稍早透露，嫌犯已被拘捕，而SWAT小組成員仍在屋內執行最後任務。

目前已有消息人士透露，槍手正是現年36歲住在費城的希爾（Maurice Hill）。當地媒體《費城詢問報》（Philadelphia Inquirer）報導，希爾過去有涉及槍枝的犯罪紀錄，且曾有企圖逃避追捕的狀況；另名律師約翰遜（Shaka Mzee Johnson）也向媒體證實，希爾與這場槍戰有關。

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