他夢遊走進好兄弟臥房…差點「性侵別人女友」　清醒後遭逮捕

▲女方險些被性侵，情緒崩潰大哭。圖為示意圖。（圖／CFP）



記者丁維瑀／綜合報導

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英國21歲男子凱利（Dale Kelly）平時有著「異睡症」（parasomnia）的問題，而他的睡眠困擾竟釀成悲劇。陪審團日前得知，他有天喝醉後開始夢遊，隨後走進好兄弟的臥房，試圖性侵朋友的女友；對此，他聲稱自己沒有意識，因此否認性侵舉動，目前案件仍在約克刑事法院繼續審理。

《太陽報》報導，凱利事發前喝得非常茫，晚上他就睡在朋友的空房，接著他提及自己進入夢遊狀態，來到好友與其女友的房間。受害女方起初被騷擾時還以為是男友，後來聽到凱利的聲音瞬間驚醒，她馬上叫醒男友並說，「他在我們床上做什麼？」

女方受到驚嚇後大聲哭泣，她說，「他一直試圖性侵我、觸碰我。」據了解，凱利當時有在跟另一名女子約會，他清醒後表示，他以為跟自己的女友在一起，他離開好友的住處後被逮捕；感到不悅的女方事發後撥打緊急電話。

凱利告訴警方，他走進好友臥房的過程中一直在做夢，夢見自己跟一名女子躺在床上，他還傳簡訊給朋友道歉，「我發誓，我永遠不會做任何傷害你的事，我愛你。」

陪審團知悉，凱利童年時期就有睡眠相關的問題，會出現夢遊情況。律師表示，凱利當時在睡覺，因為夢遊的關係，他才會進入好友的房間。