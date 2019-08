長灘島上抱兒「洗屁屁」！友人一旁用沙埋「沾屎尿布」...2大媽被網譙翻

Ok I’m pRESSED about those Chinese women having the audacity to bury their child’s diaper in the sands of Boracay. DISGUSTING. The island has trash bins scattered along the front beach and they really chose to place it in the sand pic.twitter.com/PAfTQuf4yR

實習記者賴韻如/綜合報導

全球最美島嶼長灘島(Boracay)以美麗海島景色與湛藍海水聞名,每年吸引大量遊客前往度假。然而,近日卻有一部影片在網路上流傳,只見2名大媽到該地旅遊時,不僅在沙灘上「埋」用過的尿布,更抱起小孩在海中洗下體,影片曝光後立即引起廣大網友撻伐。

請繼續往下閱讀...

據MANILA BULLETIN報導,菲律賓網友「@yannimiraflores」昨日在twitter上分享這部影片並寫道,「2名中國大媽被拍到在純淨的白沙灘上大膽做出這種噁心行為,島上明明沿途都有垃圾桶...她卻選擇把孩子用過的尿布埋在沙灘裡。」影片中可以看到,當時有一名婦女正抱著孩子用海水在洗屁股,而幾公尺外則有另一名婦女蹲在地上挖洞,將孩子用過的尿布埋在沙灘裡。

▲大媽在長灘島上幫兒洗屁股、挖洞埋尿布。(圖/翻攝自twitter/@yannimiraflores)



這部影片在網路上曝光後,不僅導致當局關閉了長灘島的部分區域,進行了48至72小時的清理工作,也讓許多網友紛紛嗆翻,「為什麼拍影片的人不上前阻止!」、「非常無知的遊客...」、「真的好沒水準」、「長灘島好不容易重新開啟了,為什麼不好好珍惜?」、「她們把這裡當廁所在使用了嗎」、「不敢相信,太噁心了」。

▲長灘島曾被國際知名雜誌票選為全球最美島嶼、最美白沙灘、最受歡迎的海灘。(圖/達志影像/美聯社)



據悉,長灘島曾被菲律賓總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)批是「化糞池」,並在2018年4月開始為期半年的封島,改善排水系統和垃圾處理,並拆除非法的建築與道路,直到10月26日才重新對外開放,未料才重新開啟不到一年,就遭有心人士蓄意破壞。