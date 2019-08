她躲後車廂…逮雙面閨蜜「褲子脫一半」對男友醉音嗲喊：想要！

▲薩曼莎與19歲男友雅各。(圖/翻攝自Samantha Grywalsky臉書,下同。)

美國密西根州少女薩曼珊(Samantha Grywalsky)某天發現,好朋友克蘿伊(化名)竟然透過社交媒體,私下傳性暗示訊息給男友雅各(Jacob Glasgow)。她提議要來一場「情侶聯合設局」,躲在「幽會」的後車廂裡偷襲,當場抓到閨蜜褲子脫到一半,假裝喝醉嗲聲勾引男人的過程。

18歲的薩曼珊表示,男友第一次收到調情訊息就立刻坦承,她一開始按兵不動,沒想到克蘿伊食髓知味,越傳越多,「我想看看她會做到什麼程度,如果她和雅各孤男寡女共處一室,會發生什麼事。」情侶討論後,決定讓男方假裝開車赴約,但在距離派對地點三個街區的地方,讓正宮躲進後車廂,再把後座座椅稍微前傾打開,方便偷聽,「我有5呎11吋(大約180公分)高,簡直快被擠扁了。」

克蘿伊一上車,立刻大喊雅各的名字,聽起來明顯喝醉,嗲聲說道,「你絕對不知道,我想要你X我多久了。」她接下來非常投入地調情,還把褲子都脫到一半了,完全沒有察覺男孩心不在焉,更沒有發現後車廂藏著另外一個人,

薩曼珊向《每日星報》提到,當時躲在後車廂錄音、拍照蒐證,花了很大的自制力,才沒有當場戳破閨蜜謊言,「這真的超級難堪,我當時想著,也許可以直接跳出來,把她嚇得半死,或者痛打她一頓,但是又告訴自己『妳花了這麼長久的時間練習自我克制,就順其自然吧!』」她只好默默聽著克蘿伊說著希望雅各對她做的事,又拚命忍住不要笑出來,「我只能說,她不是很有創意。」

雅各假裝轉身到後座找保險套,順便把後座座椅完全往前壓平,讓女友爬出後車廂,此時克蘿伊一轉頭,臉上表情瞬間結凍。薩曼珊回憶,「她就像是跑到街上的小狗狗一樣,一開始嚇壞了,下一秒又裝沒事打招呼,好像我什麼都不知道一樣。」她開玩笑地說,「我們大半夜地停在停車場中央耶,不然她以為我從哪裡跑出來的?」

薩曼珊與「雙面閨蜜」當場對質,沒想到對方卻打死不承認,兩人當場撕破臉。她表示,對於這段友情終結一點也不後悔,因為感情的第一個挑戰最後換來好的結果,「這件事不但讓我看清克蘿伊的真面目,也讓我體會到雅各真的是一個非常誠實的人。」