文在寅喊2045年實現「一個韓國」！和平統一走向經濟強權　對日喊話合作

▲ 南韓總統文在寅15日上午出席光復節74周年慶祝儀式 。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

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南韓總統文在寅今（15日）發表公開談話，向日遞出橄欖枝，若選擇透過對話來解決問題，攜手合作，首爾方面也願意配合，共同打造公平貿易合作的東亞。談及朝鮮半島議題，他也承諾，要在任內鞏固推進北韓無核化及和平進程，並設定2045年實現和平統一的國家「一個韓國」（One Korea），走向統一。

韓聯社報導，文在寅今早出席光復節74周年慶祝儀式，強調日韓必須要「以史為鏡」，堅持攜手合作立場，擺脫歷史包袱走向未來。

談及日本經濟，文在寅話鋒一轉提到，在國際貿易分工體制下，任何國家若把自身強項化為武器，便無法繼續維持自由貿易秩序，「若日本此刻走上對話與合作之路，我們願意配合，並將與其一同打造公平貿易與合作的東亞。」

同時，文在寅也喊出建設「誰都無法動搖的國家」所需的3大目標，包括維護全球自由貿易秩序的經濟強國、在橫跨海陸實現全球和平繁榮領域發揮作用的橋梁強國、以及塑造以和平促進繁榮的和平經濟。

此外，朝鮮半島議題也是文在寅談話的重點之一。他強調，儘管北韓不斷進行試射，但南韓擁有強大防衛力量且嚴密關注，讓緊張局勢不再進一步升級，且美、日也開始各自推進與北韓對話，而南韓政府的最終目標是展開對話、並非對抗，對內喊話，切勿成為意識形態之下的落伍者。

「只有結束分裂，我們的光復才算完整」，文在寅承諾，任內將鞏固推進北韓無核化及和平進程，並以此為基礎發展和平經濟，未來朝著首爾、平壤共同舉辦2032年奧運的目標前進，並於2045年迎接光復節100周年之際，實現和平統一的國家「一個韓國」，「靠我們的力量戰勝分裂走向和平統一，是成為有責任感的經濟強權的捷徑，也是我們超越日本、引導日本走向有序東亞的道路。」