別再熬夜了！睡眠不足宵夜吃更多，真的會「發胖」

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減肥對不少女孩來說是人生一大課題，宵夜更是其中的大魔王，大家都知道要「戒」，但美食當前，常常還是無法克制想吃的欲望，直接宣布投降～不過根據《Current Biology》的研究指出，吃宵夜這個習慣居然與睡眠不足有關！到底是為什麼呢？讓我們一起來看看。

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▲美味的宵夜總是讓人無法抗拒。（圖／翻攝自pixabay.com）

研究人員為了找出睡眠習慣與吃宵夜的關聯，找來36位志願的測試者，並且將這些受試者分成3組，每組都有不同的睡眠模式，再從中觀察代謝、胰島素敏感性（insulin sensitivity）以及卡路里的變化。

前三個晚上，受試者都會睡滿9個小時，之後這3組分別會分成對照組、睡眠限制組以及補眠組，對照組在接下來的日子都可以睡滿9個小時，其餘兩組（睡眠限制組、補眠組）每晚只能睡5個小時，而補眠組可以在周末大睡特睡。

▲「吃宵夜」居然與「睡眠習慣」有關！。（圖／翻攝自pixabay.com）

兩個禮拜過去，研究結果發現睡眠限制組會比其他2組吃得更多，特別是晚餐後的宵夜。在睡眠不足的情況下，控制飢餓的機制與消耗熱量的能量會減少，這意味著我們會攝取過多的卡路里，即使有運動，也無法正常燃燒熱量，最後導致體重升高，而且睡眠限制組以及補眠組的胰島素敏感性變得較低，這也會使血糖變得過高。

▲減肥失敗可能是因為你的睡眠習慣不好喔。（圖／翻攝自pixabay.com）

根據其他11項不同的研究結果總結出，當我們經常處於睡眠不足時，身體會比平常人平均多攝取385卡路里，即使有搭配運動，但負責消耗熱量的能量卻無法正常發揮，導致你的熱量不斷累積成脂肪，這也就是為什麼有的人總是無法有效的減肥。

當然！由於體質、生活習慣的不同，這項實驗不能代表每個人，不過想要有完美、勻稱的體態，除了均衡的飲食以及適度的運動，還要搭配良好的生活習慣，睡眠好，對身體與減肥也會有更加分的效果喔！

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