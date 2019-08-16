「龐克教母」千元土星小白鞋必搶　ASICSTIGERＸVIVIENNE WESTWOOD本周開賣

▲ASICSTIGER今年重磅聯名，與VIVIENNE WESTWOOD的合作，第二波將於本周六（8／17）開賣！（影／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

運動品牌亞瑟士旗下的潮流線ASICSTIGER今年重量級聯名當屬與英國「龐克教母」VIVIENNE WESTWOOD的合作，4月開賣的兩雙限量聯名款迅速就被粉絲掃購一空，如今第二波即將於本周六（8／17）開賣，鞋後跟上的經典土星標誌，說什麼都要收進鞋櫃內啊！

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▲第二波聯名與VIVIENNE WESTWOOD經典的「異教徒系列」致敬。（圖／品牌提供）



三款設計重現龐克教母經典「異教徒系列」，鞋款讓當年VIVIENNE WESTWOOD採用法國洛可可派藝術大師法蘭索瓦布雪（FRANÇOIS BOUCHER）經典代表作「達夫尼與克羅伊」（DAPHNIS AND CHLOË）油畫重新現蹤，不管是高調放在鞋面上，又或者低調放在鞋墊、鞋底上，都讓更具藝術收藏價值。

▲「油畫鞋」、「小白鞋」、「撞色鞋」，三款都超勸敗。（圖／品牌提供）



ASICSTIGERＸVIVIENNE WESTWOOD第二波聯名，採用經典的旗艦鞋款：HYPEREL-LYTE、 GELSAGA、GEL-DS TRAINER OG，分別為油畫鞋、小白鞋、撞色鞋。HYPEREL-LYTE鞋面直接將達夫尼與克羅伊油畫搬上鞋面與鞋墊上，色彩細膩還原度超高，並在細節用亮橙色點綴，浪漫之餘也有小小的激情細節。

▲Hypergel-Lyte聯名款，售價NT$7,000元。（圖／品牌提供）



GELSAGA小白鞋是系列中最為低調的款式，也是單價最好入手的一雙，法蘭索瓦布雪的作品放在鞋底上，並在鞋後跟加入兩顆土星，輕輕燃起熊熊大火！仔細看細節，VIVIENNE WESTWOOD經典的CHAOS標語放在鞋標上，設計相當用心。

▲GELSAGA聯名款，售價NT$4,100元。（圖／品牌提供）



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GEL-DS TRAINER OG鞋身上用了飽和且強烈的鮮豔色彩，跳色感讓視覺吸睛度破表，鞋墊上的達夫尼與克羅伊畫作，以及鞋後跟的土星黃與鞋側的CHAOS標語，都具有視線爆擊的效果。

▲GEL-DS TRAINER OG聯名款，售價NT$4,500元。（圖／品牌提供）



【販售店點】

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