手機被媽媽沒收！　她妙用這些設備繼續上網：我正在和冰箱說話

▲少女沒了手機，竟然想出用智慧冰箱上網。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

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對於許多青少年而言，手機若是被沒收感覺就像是世界末日來臨一樣灰心，然而美國肯塔基州一名15歲少女卻鍥而不捨，先後嘗試使用任天堂DS、Wii U甚至LG智慧冰箱讓自己能繼續在推特上，創意用法讓她瞬間成為爆紅人物，目前推特追蹤人數已突破3萬多人。

15歲少女桃樂絲(Dorothy)是知名女歌手亞莉安娜(Ariana Grande)的粉絲，本月5日她突然在推特上發表文章表示，「我得永遠離開了，我媽沒收了我的手機，我會想念大家，我正在哭，再見」，由於她沒有手機，只能改用任天堂DS來上推特發這篇文，然而沒過多久，她的帳號又發文，偷用遊戲機發文被抓，帳戶真得要關閉了。

正當網友們以為再也不會看到桃樂絲的推文時，隔日她又上推特表示自己改用 Wii U發文，但最後還是難逃被沒收下場，正當她感到灰心時，某天做飯意外發現也能用智慧冰箱上網發文，便於9日再度發文，「我不知道這能否成功發文，我正在和我的冰箱講話，我媽又把我所有的電子設備沒收了」。

桃樂絲使用智慧冰箱所發出的推文意外在網路上爆紅，不但吸引7.7萬網友按讚，還有1.9萬個轉發，甚至有人在網路上發起了「釋放桃樂絲」(#FreeDorothy)的活動，讓她的追隨者短時間內從500暴增至3萬多人。

桃樂絲後來接受美國CBS News採訪時表示，由於電子設備目前仍是被沒收的狀態，她只能使用堂哥舊iPod上推特短暫受訪，而訪問最後被問到何時能拿回手機時，笑稱她也不知道。

對於智慧冰箱是否真的能上推特發文，引發部分網友質疑與嘗試，國外媒體BuzzFeedNews 14日向LG求證，發言人表示，LG冰箱並沒有安裝推特軟體的功能，不過某些型號產品內含網路瀏覽器，所以或許使用者能用此方法來上推特，而當BuzzFeedNews與桃樂絲聯繫詢問此問題，對方認為記者十分無禮而不願意再繼續受訪，使得智能冰箱是否真的能發推文成為羅生門事件。

▼少女在推特上表示，自己嘗試用冰箱發文。（圖／翻攝自Twitter／Dorothy）