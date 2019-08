HOT・Stuff／New EraＸNew Balance半客製組合　5色N字魔鬼氈讓你每天玩搭配

▲「半客製」成了各品牌努力方向,讓消費者買回家能在小範圍內玩屬於自己的時尚創意。(圖/品牌提供)



記者張妤瑄/台北報導

請繼續往下閱讀...

Z世代的人們強調自我獨特個性,也因此各大品牌無不從「限量」、「客製」尋求更大商機,走在街上不易撞衫、撞包、撞鞋是重點,讓人們能更隨心所欲透過時尚配件展現自我。運動品牌New Balance先前就曾把經典N字化為魔鬼氈,讓入手的人能自由搭配,藉此提供上腳之外的時尚樂趣。

▲因應New Balance經典997鞋款,與曾合作過的潮流品牌New Era再次攜手推出組合。(圖/品牌提供)



2019盛夏,New Era與New Balance雙方攜手推出聯名鞋帽套裝,以New Era經典的950系列結合繽紛鮮豔的果汁系色彩,桃紅色、螢光綠、螢光黃、天空藍、哈密瓜橙五款色彩,配合棉布、牛仔布、3M反光材質做拼貼設計,讓潮人可以自由組合鞋帽色彩與變化。

▲New EraXNew Balance鞋帽組合,附有5色N字魔鬼氈與鞋帶,售價NT$5,480元。(圖/品牌提供)



New EraXNew Balance的鞋帽套裝僅推出一款組合,喊出「CHOOSE YOUR OWN STYLE」自己的潮流時尚自己打造的口號,雙方又一次攜手。因應New Balance 997強勢回歸,本次的合作款就以全新的997H鞋款當作主角,997H復古樣式、輕量化的鞋身,在穿著腳感上也更適合日常趴趴走。

▲透過色彩小配件的變化,此次聯名組能創造出名副其實的百變風格。(圖/品牌提供)



►►看更多時尚資訊分享,快來下載星光雲App

仔細看一下997H此回的合作款,灰黑色拼接的鞋身,更能凸顯亮眼的N字與鞋帶繽紛的搭配。此外,由於此次鞋+帽的組合,共配有5色N字魔鬼氈與5色鞋帶,鞋帽都能做出百變模樣,同時左右腳也能玩不對稱搭配,更呼應了時下展現個性的潮流重點。

▲想要玩左右不對稱的色彩也超型啊!(圖/品牌提供)