未來12月經濟下滑可能性40％？　美學者：還想看見其他訊號

▲美股大跌。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

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由於美債殖利率倒掛影響，外界擔憂美國經濟衰退，進而導致美股14日血崩800點。《美聯社》（AP）分析指出，許多經濟學家都猜測，經濟衰退的機會正在上升，有專家就認為，未來12個月內出現下滑的可能性為40％，高於上月的30％；不過，就目前狀況而言，大多數的經濟跡象都還是穩固的。

根據內文描述，金融市場正在發出衰退的重要警告，隨著中美貿易戰加劇，經濟走弱的風險也升高；種種因素使得外界擔憂美國經濟衰退，以及美國經濟擴張已經10年是否來到尾聲。諮詢公司MacroPolicy Perspectives首席經濟學家卡羅納多（Julia Coronado）表示，接下來12個月內，經濟下滑的可能性為40％。

這些擔憂部分源自中美貿易戰，中美間的紛爭似乎阻礙許多企業擴張、投資。另外，德國出口導向型的經濟也受到損害，該國第2季GDP萎縮。放眼今年秋天，混亂的英國脫歐迫在眉睫。同時，日韓也陷入貿易戰。

川普政府基本上已承認，預計對3000億美元中國商品徵收10％關稅，將傷害美國消費者；因為零售商為了應對關稅，也將提高價格。川普13日則表示，針對部分中國商品，實施關稅的日期從9月1日延遲到12月15日，避免消費者在聖誕節受到影響。

不過，分析指出，現階段多數的經濟跡象依舊穩固，雇主以穩定的速度增加就業機會，失業率保持在近50年來最低，消費者也擁有樂觀態度。美國聯博資產管理公司（AllianceBernstein）高級經濟學家溫諾格雷（Eric Winograd）說，他不會光從殖利率曲線的資訊就預測經濟衰退，而是還想看到其他的訊息，但目前沒看見。

文中提及，考量到很難知道經濟衰退是否會發生，多數專家都建議，不要採取激烈措施，像是輕率拋售股票，或推遲自己原本能夠負擔的重大購買行為；通常來說，理財專家的建議此時都看來合理，包括付清債務。不過，如果這些意見得到廣泛採納，隨著數百萬名消費者集體縮減支出，經濟衰退的可能性也會更大。