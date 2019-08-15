柯林頓穿洋裝配大紅高跟鞋「翹腳燦笑」　淫媒富商怪異收藏曝光

▲艾普斯坦家有一幅怪異柯林頓畫像。（圖／翻攝自saatchiart網站）

記者錢玉紘／綜合報導

請繼續往下閱讀...

與多位美國總統都有密切關聯的富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）日前在監獄中自殺身亡，留下許多疑點，目前FBI已經介入調查。英國《每日郵報》接獲一名爆料者指出，艾普斯坦的紐約豪宅內，掛著一幅前總統柯林頓的畫，不過下半身卻是一席藍色洋裝，相當怪異。

消息人士指出，幾年前因為談生意而到了艾普斯坦位於紐約上東城（Upper East Side）的豪宅，不小心看到了這個奇特的「收藏」，當下覺得相當震驚。這個畫作中的人物是前總統比爾柯林頓的臉，可是身上穿的是一件藍色的露肩緊身洋裝，腳上則是一雙大紅色的高跟鞋，雙腿翹著坐在椅子上，背景貌似是總統辦公的白宮橢圓辦公室，右手指著前方，似乎是模仿知名的「山姆大叔」手勢。

這幅畫是澳洲裔美籍畫家萊恩基爾德（Petrina Ryan-Kleid）的作品，她2012年從紐約藝術學院取得藝術創作碩士學位時，曾將這幅畫公開展出，但目前不確定艾普斯坦家裡放的是真跡或是印刷品。據了解，這幅畫2012年10月進駐到艾普斯坦的豪宅內。

▲這幅畫收藏在艾普斯坦的7層樓豪宅。（圖／達志影像／美聯社）

柯林頓與艾普斯坦曾是好朋友，雙方家族關係也很密切，還曾一起登上富豪的私人飛機「蘿莉塔特快」（Lolita Express）遊玩，甚至柯林頓也曾拜訪過艾普斯坦的家，很有可能親眼看過這幅畫。

另外，艾普斯坦常在私人的小聖詹姆斯島(Little St. James)上開「極樂趴」，甚至會有裸體的女性在街上走來走去。其中一名被艾普斯坦當作性奴隸的女性受害者指出，曾在島上看過柯林頓。柯林頓則否認，且從沒有去過的小聖詹姆斯島，對艾普斯坦罪行一無所知，只有在2002到2003年一起旅行過4次，但是飛行日誌上表明前總統至少參與了26次。



66歲的艾普斯坦生於紐約布魯克林，1988年創辦了艾普斯坦投資公司，從此跟華爾街的金融大亨建立起密切關係，並與跟政商學界和時尚界人物過從甚密，當中包括川普、柯林頓、英國安德魯王子、「維多利亞的秘密」老闆威克斯納納(Leslie H. Wexner)等人。