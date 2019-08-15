預賽慘敗被笑「史上最爛水平」　日棒球隊收編浪貓…5個月後進軍甲子園

▲北照高中棒球隊全隊隊員決定收養SURAPAN當隊貓。（圖／翻攝自推特／1banboshi_）

記者林瑩真／編譯

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說到日本夏天盛事，一定包括高中棒球甲子園賽事，而近來代表南北海道的北照高中受到矚目，他們春季還爛到被人嘲笑是「史上最爛水平」，夏季卻飆升打進夏季甲子園殿堂，全是因為他們收養了一隻流浪貓。

綜合日媒報導，位於北海道小樽市的北照高中棒球隊（北照高等学校）今年3月下旬至4月間參加春季甲子園地區賽時，在預賽慘敗只能打包回家，更慘的是，還被嘲笑是「史上最爛水平」，讓全隊心情盪到谷底，只能持續默默訓練。

就這樣到了5月份，棒球隊宿舍前突然出現一隻流浪貓，起初，隊員們只是會給牠剩飯，時不時餵養牠，之後才向校長申請許可，正式將牠養在棒球隊，作為隊貓，取名為「SURAPAN」（スラパン，以隊服底下穿著的內襯褲スライディングツ命名）。

先日の北海道新聞に掲載された記事。甲子園出場を決めた小樽・北照高校のグラウンドに猫が居着き、選手たちがかわいがってるという。この猫が来てから負けが無いということで幸運の猫になってるとのこと。良い顔…。 pic.twitter.com/esodrhUxEF

說也奇怪，自從SURAPAN來了之後，北照高中棒球隊彷彿脫胎換骨，不僅投手的球速越來越快，全隊隊員協調力、團結心連連提升，參加夏季甲子園地區預賽更一路破關斬將，在決賽死鬥延長至14回合，拿下南北海道的代表資格。

為決賽貢獻最多的是投手桃枝丈，有趣的是，桃枝丈也是第一個餵養SURAPAN的人，在遇見SURAPAN的短短2個月內，球速提高了8公里，可以投出142公里的快球，在南北海道大賽的7場比賽中，完投了6場比賽，成為全隊王牌。

隊員們相信，SURAPAN就是他們的守護神，出外比賽時，甚至會向SURAPAN的照片祈禱，希望SURAPAN保佑他們獲得勝利，同時大讚「自從SURAPAN出現在宿舍後，我們沒有再輸過」、「希望借用SURAPAN的力量，也能贏下甲子園的首戰」。

可惜的是，雖然北照高中棒球隊確實拿下首戰，但在11日的第3場比賽中，還是以一分之差輸給岐阜縣代表的中京學院高中。不過教練坦然表示，他們春季連預賽都輸，夏季就能進入甲子園殿堂，能走到這一步已經很了不起了。

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チームに幸運を呼んだ猫のお話です

＼#北照（南北海道）の支えになっているのは、野球部の寮に突如現れた #野良猫。あすの初戦で勝利を招き入れるか。#高校野球 #甲子園



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