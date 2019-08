深海皇帶魚＝末日大地震前兆？　日學者調查90年紀錄破除迷信

▲深海魚類皇帶魚(Oarfish)被視為大地震前兆。(圖/達志影像/美聯社)

許多人都認為,如果在海邊看見皇帶魚(Oarfish),可能是大地震即將來襲的不祥預兆。日本東海大學織原義明教授調查過去90年紀錄,交叉比對後發現,這兩種現象之間其實沒有明顯關聯,呼籲民眾別再誤會,並將研究成果發表在科學期刊《美國地震學會通報》(Bulletin of the Seismological Society of America)。

織原義明在海洋研究與發展研究所任教,他與團隊調查日本1928年起363件深海魚類目擊報告,並與這段期間發生的221起6級以上地震交叉比對,發現兩者之間幾乎沒有關聯。唯一一例,是2007年7月的一場地震,發生在深海魚類被捕抓後30天內,地點距離震源半徑小於100公里。

織原義明表示,許多深海魚類被認為與大地震有關,尤其皇帶魚更被部分民眾視為末日前兆,團隊原本期待釐清深海動物與板塊位移的關聯,也許對於預防天然災害可以有所貢獻,「很令人失望的是,我們沒有發現關聯性,但還是希望未來可以繼續研究大規模鯨豚擱淺和地震之間的關係。」

《衛報》報導,學者推測,有些生物對於板塊或地殼活動造成的電磁變化非常敏感,甚至會因此改變行為,例如原本棲息在深海的魚類游到淺水區域,久而久之造成大眾誤會,以為看見皇帶魚出現,就是毀滅性大地震的徵兆。