美殖利率曲線倒掛…股市暴跌　川普轟聯準會主席：狂扯後腿

美國公債的殖利率曲線14日出現倒掛現象,導致股票暴跌,引起經濟成長趨緩的恐慌。川普對此痛斥聯準會(Fed)主席鮑爾(Jay Powell)降息太慢,原本就快要在中美貿易戰中大獲全勝,卻被狂扯後腿。CNBC則指出,這個現象反映出全球市場呈現疲軟,例如德國4月和6月的經濟成長就萎縮0.1%。

..Spread is way too much as other countries say THANK YOU to clueless Jay Powell and the Federal Reserve. Germany, and many others, are playing the game! CRAZY INVERTED YIELD CURVE! We should easily be reaping big Rewards & Gains, but the Fed is holding us back. We will Win!

川普在貼文中說,中國不是問題,問題在於聯準會,「我們原本很容易就能夠獲得豐厚成果和收益,但是聯準會正在拖後腿。」他認為,美國在貿易戰中占上風,但是鮑爾「一無所知」,造成「瘋狂倒掛的殖利率曲線」,「我們即將要獲勝,這是個光榮時刻!」

綜合外媒報導,美國自從2007年以來首次出現殖利率曲線倒掛,引起股市恐慌,輿論擔心國債長期收益下降,轉而投資避險資產。據悉,政府方面目前還沒有提出刺激經濟成長的積極計畫,但是川普稱經濟成長趨緩與貿易戰無關。

川普擔心貿易戰引發股市混亂,幾個月以來反覆催促調降聯邦基金利率,他稱2017、2018年間7次調息中共加息25%,速度太快、幅度太大,「現在降息太慢」。根據了解,聯準會7月將聯邦基金利率下調2%到2.25%,是2008年金融危機以來第一次降息。

川普13日才將針對中國課徵的關稅,從9月1日延期到12月15日才生效,此消息一出,讓投資者與市場認為貿易戰可能舒緩或結束,造成股市上漲。他堅稱,中國應該要負擔起關稅責任,而不是美國企業或消費者,「我們是為了聖誕季節才這麼做,以防有些關稅對國內消費者造成影響。」