英政府用炸雞盒宣傳「反持刀犯罪」　挨批種族刻板印象

▲英國內政部用炸雞外帶盒宣傳反持刀犯罪。(圖/翻攝Twitter@ukhomeoffice)

記者吳美依/綜合外電報導

英國內政部14日在推特上宣布,將在外帶炸雞盒上印刷「反持刀犯罪(Knife Crime)」的宣傳,鎖定年輕族群,但是此消息一出立刻引發各界批評。國會議員拉米(David Lammy)認為,政府亂花納稅人的錢,「推廣黑人喜歡吃炸雞的刻板印象,這個荒謬的噱頭要不就是明目張膽地種族歧視,不然就是不可思議地愚蠢。」

We are rolling out our #KnifeFree chicken boxes in over 210 chicken shops in England and Wales, including Morley’s, Dixy Chicken and Chicken Cottage. They use real life stories to show people how they can go #KnifeFree. pic.twitter.com/vrG4WWa56v

英國內政部在推特上表示,已經在英格蘭、威爾斯地區超過210間炸雞店,發送32萬多個標誌「#knifefree」的外帶盒。紙盒內部印刷著許多年輕人的真實故事,敘述他們參加拳擊、音樂等休閒活動,而非試圖取得刀械。

▲盒子內部印刷年輕人的真實故事。(圖/翻攝Twitter@ukhomeoffice)

英國警務大臣馬特豪斯(Kit Malthouse)認為,這項政策可以敦促年輕人浪子回頭,真實故事也會顛覆『拿刀防身比較安全』的想法,「政府正在竭盡所能處理未能預防的暴力,這些犯罪對社區造成創傷,奪走太多年輕的生命。」他表示,具體措施還包括增添2萬名巡邏街道的警力。

綜合外媒報導,由於過去美國南方黑人奴隸被禁止擁有豬或牛,只能夠飼養雞隻,在許多早期文學或電影作品中,炸雞往往與黑人的形象相互連結。

▲西方早期許多文學與電影作品把炸雞與黑人形象相互連結。(圖/示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

國會議員拉米(David Lammy)在推特上表示,「這是某一種玩笑嗎?為什麼要選炸雞店?下一個是什麼?#KnifeFree 西瓜?」另一名議員艾勃特(Diane Abbott)批評,政府不但沒有從公共健康方面處理暴力犯罪,反而轉向另外一種粗糙、冒犯性,而且可能花費鉅額的宣傳活動,「他們應該多多關注社區,而非妖魔化。」

《德國之聲》指出,由於英國犯罪集團近年盛行提供免費炸雞,招募小孩加入販賣毒品的行列,加上首相強生()日前呼籲,針對攜帶刀械以及「嚴重性侵與暴力犯罪」要採取更強硬的處分手段,因此才會催生這一項引發爭議的政策。

根據數據分析平台Statista,倫敦2018至2019年間持刀犯罪紀錄幾乎多達1.5萬件,比去年同期激增超過5000起。《福斯新聞》則指出,英國官方統計顯示,英格蘭與威爾斯地區刀械或其他尖銳武器相關犯罪,例如謀殺或搶劫,已經連續5年呈現上升趨勢。